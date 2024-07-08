Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/senator-1958263488.html
Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом
Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом - РИА Новости, 08.07.2024
Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс, которого, по данным СМИ, бывший лидер США Дональд Трамп может сделать своим кандидатом в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:44
2024-07-08T15:44
в мире
сша
огайо
северная дакота
дональд трамп
джо байден
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958262509_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_1a9db55c04c3f26abbe99b1b135665fa.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс, которого, по данным СМИ, бывший лидер США Дональд Трамп может сделать своим кандидатом в вице-президенты на выборах главы государства, заявил, что еще не получал звонка с соответствующим предложением, передает телеканал NBC News. "Мы дадим прессе знать, если я получу звонок. Но самое важное в том, что мы (Республиканская партия - ред.) в первую очередь стараемся избрать Дональда Трампа. Кто бы ни был его вице-президентом, у него много хороших людей, из которых можно выбирать", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, звонил ли ему Трамп с соответствующим предложением. Вэнс также поддержал инициативу Трампа о назначении специального прокурора для расследования деятельности действующего президента США Джо Байдена и его родственников. Трамп 23 июня заявлял телеканалу NBC News, что уже определился с кандидатурой своего вице-президента, добавив, что этот человек, вероятно, появится на его дебатах с Байденом 27 июня. Тем не менее, на этом мероприятии Трамп присутствовал один. Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, ориентируясь на умение потенциальных кандидатов собирать средства на предвыборную кампанию. Как отмечал портал, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посещал мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. Помимо вышеперечисленных политиков, среди потенциальных кандидатур также часто упоминается сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
https://ria.ru/20240707/nato-1958041960.html
сша
огайо
северная дакота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958262509_0:118:2048:1654_1920x0_80_0_0_055b154d37ea7c121aa1a2b9522bacb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, огайо, северная дакота, дональд трамп, джо байден, марко рубио
В мире, США, Огайо, Северная Дакота, Дональд Трамп, Джо Байден, Марко Рубио
Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом

Сенатор Вэнс заявил, что не получал от Трампа предложения стать вице-президентом

© Фото : United States CongressДжеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : United States Congress
Джеймс Дэвид Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс, которого, по данным СМИ, бывший лидер США Дональд Трамп может сделать своим кандидатом в вице-президенты на выборах главы государства, заявил, что еще не получал звонка с соответствующим предложением, передает телеканал NBC News.
«
"Мы дадим прессе знать, если я получу звонок. Но самое важное в том, что мы (Республиканская партия - ред.) в первую очередь стараемся избрать Дональда Трампа. Кто бы ни был его вице-президентом, у него много хороших людей, из которых можно выбирать", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, звонил ли ему Трамп с соответствующим предложением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
Вэнс также поддержал инициативу Трампа о назначении специального прокурора для расследования деятельности действующего президента США Джо Байдена и его родственников.
Трамп 23 июня заявлял телеканалу NBC News, что уже определился с кандидатурой своего вице-президента, добавив, что этот человек, вероятно, появится на его дебатах с Байденом 27 июня. Тем не менее, на этом мероприятии Трамп присутствовал один.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, ориентируясь на умение потенциальных кандидатов собирать средства на предвыборную кампанию. Как отмечал портал, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посещал мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. Помимо вышеперечисленных политиков, среди потенциальных кандидатур также часто упоминается сенатор от штата Флорида Марко Рубио.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
СМИ: НАТО чувствует себя увереннее в способности справиться с Трампом
7 июля, 15:55
 
В миреСШАОгайоСеверная ДакотаДональд ТрампДжо БайденМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала