Сенатор Вэнс ответил на вопрос о предложении Трампа стать вице-президентом
Сенатор Вэнс заявил, что не получал от Трампа предложения стать вице-президентом
Джеймс Дэвид Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс, которого, по данным СМИ, бывший лидер США Дональд Трамп может сделать своим кандидатом в вице-президенты на выборах главы государства, заявил, что еще не получал звонка с соответствующим предложением, передает телеканал NBC News.
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"Мы дадим прессе знать, если я получу звонок. Но самое важное в том, что мы (Республиканская партия - ред.) в первую очередь стараемся избрать Дональда Трампа. Кто бы ни был его вице-президентом, у него много хороших людей, из которых можно выбирать", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, звонил ли ему Трамп с соответствующим предложением.
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Вэнс также поддержал инициативу Трампа о назначении специального прокурора для расследования деятельности действующего президента США Джо Байдена и его родственников.
Трамп 23 июня заявлял телеканалу NBC News, что уже определился с кандидатурой своего вице-президента, добавив, что этот человек, вероятно, появится на его дебатах с Байденом 27 июня. Тем не менее, на этом мероприятии Трамп присутствовал один.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, ориентируясь на умение потенциальных кандидатов собирать средства на предвыборную кампанию. Как отмечал портал, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посещал мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. Помимо вышеперечисленных политиков, среди потенциальных кандидатур также часто упоминается сенатор от штата Флорида Марко Рубио.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.