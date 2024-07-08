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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:32
2024-07-08T17:32
2024-07-08T17:32
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 11.50 по 16.20 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958236416.html
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку