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США исключили из санкционных списков двоих россиян - РИА Новости, 08.07.2024
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18:14 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958324391.html
США исключили из санкционных списков двоих россиян
США исключили из санкционных списков двоих россиян - РИА Новости, 08.07.2024
США исключили из санкционных списков двоих россиян
США исключили из санкционных списков двоих россиян, один из них - Алексей Панферов, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост заместителя... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:14
2024-07-08T18:14
сша
совкомбанк
минфин сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США исключили из санкционных списков двоих россиян, один из них - Алексей Панферов, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост заместителя председателя правления Совкомбанка, говорится в заявлении американского минфина. Согласно приведенному списку, США исключили из-под действия антироссийских санкций Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, которая находилась в списке ограничений, касающихся киберпреступности. По данным агентства Блумберг, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929222755.html
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сша, совкомбанк, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Совкомбанк, Минфин США, Санкции, Санкции в отношении России
США исключили из санкционных списков двоих россиян

Минфин США: из санкционных списков исключены двое россиян — Панферов и Царева

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США исключили из санкционных списков двоих россиян, один из них - Алексей Панферов, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост заместителя председателя правления Совкомбанка, говорится в заявлении американского минфина.
Согласно приведенному списку, США исключили из-под действия антироссийских санкций Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, которая находилась в списке ограничений, касающихся киберпреступности.
По данным агентства Блумберг, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.
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"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
23 февраля, 23:59
 
СШАСовкомбанкМинфин СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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