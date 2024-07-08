https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958324391.html

США исключили из санкционных списков двоих россиян

США исключили из санкционных списков двоих россиян - РИА Новости, 08.07.2024

США исключили из санкционных списков двоих россиян

США исключили из санкционных списков двоих россиян, один из них - Алексей Панферов, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост заместителя... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:14

2024-07-08T18:14

2024-07-08T18:14

сша

совкомбанк

минфин сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США исключили из санкционных списков двоих россиян, один из них - Алексей Панферов, который, по данным американских СМИ, ранее занимал пост заместителя председателя правления Совкомбанка, говорится в заявлении американского минфина. Согласно приведенному списку, США исключили из-под действия антироссийских санкций Панферова Алексея Валерьевича, связанного с ПАО "Совкомбанк", а также Цареву Марину Игоревну, которая находилась в списке ограничений, касающихся киберпреступности. По данным агентства Блумберг, Алексей Панферов ранее был зампредом правления Совкомбанка.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929222755.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, совкомбанк, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии