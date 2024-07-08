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"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение - РИА Новости, 08.07.2024
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01:31 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958113757.html
"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение
"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение - РИА Новости, 08.07.2024
"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение
Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:31
2024-07-08T01:31
в мире
россия
европа
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брикс
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."&lt;…&gt; Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России", — указал аналитик.По его мнению, это результат скверного мышления администрации США, считающей, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике.Хадсон отметил, что из-за действий Запада Россия и Китай решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС."Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам", — заключил он.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. По словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию президент призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html
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в мире, россия, европа, сша, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Европа, США, Владимир Путин, БРИКС
"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение

Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"<…> Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России", — указал аналитик.
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По его мнению, это результат скверного мышления администрации США, считающей, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике.
Хадсон отметил, что из-за действий Запада Россия и Китай решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.
"Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам", — заключил он.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. По словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию президент призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
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