https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958113757.html

"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение

"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение - РИА Новости, 08.07.2024

"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение

Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T01:31

2024-07-08T01:31

2024-07-08T01:31

в мире

россия

европа

сша

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931875781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a1d651214ada10249fe18c470da58c1.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."<…> Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России", — указал аналитик.По его мнению, это результат скверного мышления администрации США, считающей, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике.Хадсон отметил, что из-за действий Запада Россия и Китай решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС."Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам", — заключил он.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. По словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию президент призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html

https://ria.ru/20240707/vashington-1958103385.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, сша, владимир путин, брикс