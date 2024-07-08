"Нечего предложить". На Западе признали свое поражение
Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"<…> Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России", — указал аналитик.
По его мнению, это результат скверного мышления администрации США, считающей, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике.
"Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам", — заключил он.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. По словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию президент призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.