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Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
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21:36 08.07.2024 (обновлено: 21:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sammit-1958369784.html
Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО
Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024
Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО
На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:36
2024-07-08T21:54
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", - сообщил она журналистам на брифинге.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html
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в мире, нато, украина
В мире, НАТО, Украина
Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО

Белый дом: на саммите НАТО будет несколько больших объявлений о помощи Украине

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
Флаг Украины во время саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", - сообщил она журналистам на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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