https://ria.ru/20240708/sammit-1958369784.html

Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО

Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2024

Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:36

2024-07-08T21:36

2024-07-08T21:54

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нато

украина

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", - сообщил она журналистам на брифинге.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, украина