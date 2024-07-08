Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО
Белый дом: на саммите НАТО будет несколько больших объявлений о помощи Украине
© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины", - сообщил она журналистам на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.