https://ria.ru/20240708/rumynija-1958377102.html

В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков

В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков - РИА Новости, 08.07.2024

В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков

Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) заявила, что власти страны должны выступить против решения Еврокомиссии, запрещающего останавливать украинских... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:30

2024-07-08T22:30

2024-07-08T22:30

в мире

авто

румыния

украина

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927569812_73:0:2434:1328_1920x0_80_0_0_202f1f2e5c1c4a9668df50bebc482806.png

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) заявила, что власти страны должны выступить против решения Еврокомиссии, запрещающего останавливать украинских перевозчиков как на границе, так и во время движения. Как заявили в федерации, Еврокомиссия решила, что "украинских перевозчиков больше нельзя останавливать ни на таможне, ни в движении". Представители FORT утверждают, что "такой подход в Румынии не принят и представляет собой красную линию, которую никто не должен переступать". "Ответственные органы, правительство и центральные власти должны четко противостоять Еврокомиссии, категорически отказываясь от применения этого нового соглашения, не пытаясь в очередной раз обмануть румынских перевозчиков. Такой подход ЕК серьезно нарушает Конституцию Румынии, по крайней мере в части "защиты национальных интересов в экономической, финансовой и валютной деятельности", - говорится в заявлении федерации, переданном СМИ. В частности, транспортные операторы грозят вновь вернуться к протестам на границах страны. "В этом соглашении, подписанном ЕС с Украиной, указано, что компетентные органы каждой из сторон будут принимать меры только в том случае, если украинские водители совершили "неоднократно и систематически серьезные нарушения правил дорожного движения, связанные с безопасностью дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, управление транспортным средством под воздействием наркотических средств или других веществ аналогичного действия, а также ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе. Представители FORT передали, что ждут публичной позиции всех общественных организаций, представляющих интересы жертв дорожно-транспортных происшествий или борющихся за безопасность дорожного движения, честную конкуренцию и так далее.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html

https://ria.ru/20240618/polsha-1953625159.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, румыния, украина, еврокомиссия, евросоюз