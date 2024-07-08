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В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков - РИА Новости, 08.07.2024
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22:30 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rumynija-1958377102.html
В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков
В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков - РИА Новости, 08.07.2024
В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков
Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) заявила, что власти страны должны выступить против решения Еврокомиссии, запрещающего останавливать украинских... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:30
2024-07-08T22:30
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) заявила, что власти страны должны выступить против решения Еврокомиссии, запрещающего останавливать украинских перевозчиков как на границе, так и во время движения. Как заявили в федерации, Еврокомиссия решила, что "украинских перевозчиков больше нельзя останавливать ни на таможне, ни в движении". Представители FORT утверждают, что "такой подход в Румынии не принят и представляет собой красную линию, которую никто не должен переступать". "Ответственные органы, правительство и центральные власти должны четко противостоять Еврокомиссии, категорически отказываясь от применения этого нового соглашения, не пытаясь в очередной раз обмануть румынских перевозчиков. Такой подход ЕК серьезно нарушает Конституцию Румынии, по крайней мере в части "защиты национальных интересов в экономической, финансовой и валютной деятельности", - говорится в заявлении федерации, переданном СМИ. В частности, транспортные операторы грозят вновь вернуться к протестам на границах страны. "В этом соглашении, подписанном ЕС с Украиной, указано, что компетентные органы каждой из сторон будут принимать меры только в том случае, если украинские водители совершили "неоднократно и систематически серьезные нарушения правил дорожного движения, связанные с безопасностью дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, управление транспортным средством под воздействием наркотических средств или других веществ аналогичного действия, а также ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе. Представители FORT передали, что ждут публичной позиции всех общественных организаций, представляющих интересы жертв дорожно-транспортных происшествий или борющихся за безопасность дорожного движения, честную конкуренцию и так далее.
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в мире, авто, румыния, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Авто, Румыния, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
В Румынии высказались о запрете ЕК останавливать украинских перевозчиков

В Румынии выступили против запрета ЕК останавливать украинских перевозчиков

© Sputnik КПП Леушены
 КПП Леушены - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik
КПП Леушены. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Федерация транспортных операторов Румынии (FORT) заявила, что власти страны должны выступить против решения Еврокомиссии, запрещающего останавливать украинских перевозчиков как на границе, так и во время движения.
Как заявили в федерации, Еврокомиссия решила, что "украинских перевозчиков больше нельзя останавливать ни на таможне, ни в движении". Представители FORT утверждают, что "такой подход в Румынии не принят и представляет собой красную линию, которую никто не должен переступать".
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"Ответственные органы, правительство и центральные власти должны четко противостоять Еврокомиссии, категорически отказываясь от применения этого нового соглашения, не пытаясь в очередной раз обмануть румынских перевозчиков. Такой подход ЕК серьезно нарушает Конституцию Румынии, по крайней мере в части "защиты национальных интересов в экономической, финансовой и валютной деятельности", - говорится в заявлении федерации, переданном СМИ.
В частности, транспортные операторы грозят вновь вернуться к протестам на границах страны.
«
"В этом соглашении, подписанном ЕС с Украиной, указано, что компетентные органы каждой из сторон будут принимать меры только в том случае, если украинские водители совершили "неоднократно и систематически серьезные нарушения правил дорожного движения, связанные с безопасностью дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, управление транспортным средством под воздействием наркотических средств или других веществ аналогичного действия, а также ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе.
Представители FORT передали, что ждут публичной позиции всех общественных организаций, представляющих интересы жертв дорожно-транспортных происшествий или борющихся за безопасность дорожного движения, честную конкуренцию и так далее.
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