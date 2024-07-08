https://ria.ru/20240708/rossija-1958273563.html

Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией

Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией - РИА Новости, 08.07.2024

Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией

Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя прошедшую в понедельник встречу с министром шахт и геологии ЦАР Руфином Бенамом Белтунгу, рассказал, что на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:12

2024-07-08T16:12

2024-07-08T16:12

цар

россия

александр бикантов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя прошедшую в понедельник встречу с министром шахт и геологии ЦАР Руфином Бенамом Белтунгу, рассказал, что на ней обсуждались перспективы реализации проектов силами, в том числе АО "Зарубежгеология". Отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждались ли какие-то конкретные договоренности в области разведки природных ресурсов, он указал, что на сегодняшней встрече центральноафриканская сторона подтвердила заинтересованность в развитии профильного сотрудничества с Россией. "Речь идёт главным образом о перспективах реализации проектов силами АО "Зарубежгеология" и других потенциальных российских участников", - добавил Бикантов. По его словам, министр высказался в пользу увеличения числа граждан ЦАР для обучения и профессиональной переподготовки в российских учебных заведениях. "Была дана высокая оценка недавнему созданию двусторонней Рабочей группы по координации торгово-экономического взаимодействия", - отметил он. Посол России добавил, что стороны сошлись во мнении, что, наряду с сельскохозяйственной областью, приоритетной сферой партнёрства в рамках нового совместного механизма должна оставаться область разведки и эксплуатации минеральных ресурсов ЦАР, включая нефтегазовые.

https://ria.ru/20240630/tsar-1956404527.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950558444.html

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цар, россия, александр бикантов