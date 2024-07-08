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Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией - РИА Новости, 08.07.2024
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16:12 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rossija-1958273563.html
Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией
Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией - РИА Новости, 08.07.2024
Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией
Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя прошедшую в понедельник встречу с министром шахт и геологии ЦАР Руфином Бенамом Белтунгу, рассказал, что на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:12
2024-07-08T16:12
цар
россия
александр бикантов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя прошедшую в понедельник встречу с министром шахт и геологии ЦАР Руфином Бенамом Белтунгу, рассказал, что на ней обсуждались перспективы реализации проектов силами, в том числе АО "Зарубежгеология". Отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждались ли какие-то конкретные договоренности в области разведки природных ресурсов, он указал, что на сегодняшней встрече центральноафриканская сторона подтвердила заинтересованность в развитии профильного сотрудничества с Россией. "Речь идёт главным образом о перспективах реализации проектов силами АО "Зарубежгеология" и других потенциальных российских участников", - добавил Бикантов. По его словам, министр высказался в пользу увеличения числа граждан ЦАР для обучения и профессиональной переподготовки в российских учебных заведениях. "Была дана высокая оценка недавнему созданию двусторонней Рабочей группы по координации торгово-экономического взаимодействия", - отметил он. Посол России добавил, что стороны сошлись во мнении, что, наряду с сельскохозяйственной областью, приоритетной сферой партнёрства в рамках нового совместного механизма должна оставаться область разведки и эксплуатации минеральных ресурсов ЦАР, включая нефтегазовые.
https://ria.ru/20240630/tsar-1956404527.html
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цар, россия, александр бикантов
ЦАР, Россия, Александр Бикантов
Посол рассказал, как ЦАР заинтересована сотрудничать с Россией

Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с РФ по разведке природных ресурсов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Бикантов
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Александр Бикантов . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя прошедшую в понедельник встречу с министром шахт и геологии ЦАР Руфином Бенамом Белтунгу, рассказал, что на ней обсуждались перспективы реализации проектов силами, в том числе АО "Зарубежгеология".
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, обсуждались ли какие-то конкретные договоренности в области разведки природных ресурсов, он указал, что на сегодняшней встрече центральноафриканская сторона подтвердила заинтересованность в развитии профильного сотрудничества с Россией.
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ЦАР заинтересована в диалоге с Россией в топливной сфере, заявил посол
30 июня, 08:02
«
"Речь идёт главным образом о перспективах реализации проектов силами АО "Зарубежгеология" и других потенциальных российских участников", - добавил Бикантов.
По его словам, министр высказался в пользу увеличения числа граждан ЦАР для обучения и профессиональной переподготовки в российских учебных заведениях.
«
"Была дана высокая оценка недавнему созданию двусторонней Рабочей группы по координации торгово-экономического взаимодействия", - отметил он.
Посол России добавил, что стороны сошлись во мнении, что, наряду с сельскохозяйственной областью, приоритетной сферой партнёрства в рамках нового совместного механизма должна оставаться область разведки и эксплуатации минеральных ресурсов ЦАР, включая нефтегазовые.
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ЦАРРоссияАлександр Бикантов
 
 
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