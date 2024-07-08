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МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года - РИА Новости, 08.07.2024
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14:25 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html
МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года
МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года - РИА Новости, 08.07.2024
МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года
С начала года в России на водных объектах погибли более 1,6 тысячи человек, в том числе свыше 200 детей, заявил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:25
2024-07-08T14:25
общество
россия
московская область (подмосковье)
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С начала года в России на водных объектах погибли более 1,6 тысячи человек, в том числе свыше 200 детей, заявил глава МЧС России Александр Куренков. "С начала года на водных объектах погибло более 1,6 тысяч человек, в том числе свыше 200 детей. Из этого числа гибель более тысячи человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года", - приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС РФ. По его словам, основной пик трагедий приходится на выходные дни, когда в аномальную жару население стремится к водоемам. Пренебрежение правилами безопасности, купание в стихийных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. Куренков потребовал от территориальных органов МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов и органами местного самоуправления незамедлительно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Сотрудники ГИМС увеличат интенсивность патрулирования акваторий, особое внимание уделив "диким" пляжам. "Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей", - заключил Куренков. Ранее начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин рассказал журналистам, что наибольшая смертность людей на воде в этом году зафиксирована в Новосибирской и Московской областях, всего по России за последний месяц погибли 812 человек, из них 155 детей.
https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html
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россия
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общество, россия, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года

Куренков: с начала года в России на воде погибли более 1,6 тысячи человек

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэролодки на воздушной подушке МЧС
Аэролодки на воздушной подушке МЧС - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэролодки на воздушной подушке МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С начала года в России на водных объектах погибли более 1,6 тысячи человек, в том числе свыше 200 детей, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«
"С начала года на водных объектах погибло более 1,6 тысяч человек, в том числе свыше 200 детей. Из этого числа гибель более тысячи человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года", - приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС РФ.
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По его словам, основной пик трагедий приходится на выходные дни, когда в аномальную жару население стремится к водоемам. Пренебрежение правилами безопасности, купание в стихийных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией.
Куренков потребовал от территориальных органов МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов и органами местного самоуправления незамедлительно принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Сотрудники ГИМС увеличат интенсивность патрулирования акваторий, особое внимание уделив "диким" пляжам.
«
"Всего с начала лета на акваториях случилось 1238 происшествий. В них погибли 1056 человек, включая 187 детей", - заключил Куренков.
Ранее начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин рассказал журналистам, что наибольшая смертность людей на воде в этом году зафиксирована в Новосибирской и Московской областях, всего по России за последний месяц погибли 812 человек, из них 155 детей.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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