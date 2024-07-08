https://ria.ru/20240708/rossija-1958190782.html

В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства

В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства - РИА Новости, 08.07.2024

В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства

Россия будет наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и оформления политических блоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:13

2024-07-08T12:13

2024-07-08T12:14

франция

россия

дмитрий песков

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия будет наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и оформления политических блоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства (во Франции - ред.), оформления каких-то (политических - ред.) блоков… Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.

https://ria.ru/20240708/peskov-1958190565.html

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франция, россия, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024