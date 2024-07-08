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В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства - РИА Новости, 08.07.2024
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12:13 08.07.2024 (обновлено: 12:14 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/rossija-1958190782.html
В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства
В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства
Россия будет наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и оформления политических блоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:13
2024-07-08T12:14
франция
россия
дмитрий песков
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия будет наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и оформления политических блоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства (во Франции - ред.), оформления каких-то (политических - ред.) блоков… Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
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франция, россия, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, Россия, Дмитрий Песков, Парламентские выборы во Франции — 2024
В Кремле пообещали наблюдать за формированием французского правительства

Песков: Россия будет наблюдать за формированием правительства во Франции

© AP Photo / Jeremias GonzalezГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия будет наблюдать за процессом формирования правительства во Франции и оформления политических блоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства (во Франции - ред.), оформления каких-то (политических - ред.) блоков… Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков
12:12
 
ФранцияРоссияДмитрий ПесковПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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