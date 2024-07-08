https://ria.ru/20240708/rossija-1958118466.html

В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа

В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа - РИА Новости, 08.07.2024

В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа

ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T03:39

2024-07-08T03:39

2024-07-08T04:26

безопасность

валерий половинкин

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580885301_0:78:3252:1907_1920x0_80_0_0_ed5a573602d16216f231752bda86b271.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины - нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей (с беспилотниками и средствами борьбы с ними - ред.) нужен и будет развиваться в ближайшее время", - сказал Половинкин. По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны. "Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", - сказал ученый. Он подчеркнул, что у авианосца самое уязвимое место - палуба, аэродром. "Если вы повредите до 20% взлетной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", - сказал Половинкин. Он также отметил, что американцы сейчас думают, что это должна быть совсем упрощенная схема типа баржи, на которой будет размещена авиация.

https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475369.html

https://ria.ru/20240110/vmf-1920466889.html

https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, валерий половинкин, вмф рф