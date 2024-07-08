https://ria.ru/20240708/rossija-1958118466.html
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа - РИА Новости, 08.07.2024
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:39
2024-07-08T03:39
2024-07-08T04:26
безопасность
валерий половинкин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины - нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей (с беспилотниками и средствами борьбы с ними - ред.) нужен и будет развиваться в ближайшее время", - сказал Половинкин. По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны. "Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", - сказал ученый. Он подчеркнул, что у авианосца самое уязвимое место - палуба, аэродром. "Если вы повредите до 20% взлетной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", - сказал Половинкин. Он также отметил, что американцы сейчас думают, что это должна быть совсем упрощенная схема типа баржи, на которой будет размещена авиация.
https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475369.html
https://ria.ru/20240110/vmf-1920466889.html
https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html
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безопасность, валерий половинкин, вмф рф
Безопасность, Валерий Половинкин, ВМФ РФ
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
Глава КГНЦ Половинкин: ВМФ нужны авианосцы с беспилотниками
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.
"Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины - нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей (с беспилотниками и средствами борьбы с ними - ред.) нужен и будет развиваться в ближайшее время", - сказал Половинкин.
По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны.
"Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", - сказал ученый.
Он подчеркнул, что у авианосца самое уязвимое место - палуба, аэродром. "Если вы повредите до 20% взлетной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", - сказал Половинкин.
Он также отметил, что американцы сейчас думают, что это должна быть совсем упрощенная схема типа баржи, на которой будет размещена авиация.