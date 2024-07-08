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Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России - РИА Новости, 08.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:18 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rezident-1958314998.html
Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России
Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России - РИА Новости, 08.07.2024
Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России
Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:18
2024-07-08T18:18
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
дальний восток
руслан кухарук
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ, сообщает Фонд развития Югры. Компания "БелоярскНефтеСервис" (принадлежит АО "Куноватская Нефтегазовая компания") первая на территории ХМАО получила статус резидента Арктической зоны РФ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор займется строительством объектов промышленной инфраструктуры, необходимых для одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны. "Вся инфраструктура необходима компаниям, которые осваивают участки недр и ведут добычу углеводородов в Белоярском районе. Мы имеем богатый опыт в предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа и рассчитываем, что построенные нами промышленные объекты помогут добывающим компаниям за счет транспортной доступности осваивать новые перспективные участки нераспределённого фонда недр", - приводятся в сообщении слова генерального директора "БелоярскНефтеСервис" Сергея Барчукова. По словам врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука, развитие Арктической зоны РФ и включение в нее двух территорий Югры дает возможность реализовать комплекс мер поддержки для стимулирования предпринимательской активности. В числе таких мер - налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, упрощенная процедура получения земельных участков. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны РФ.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, дальний восток, руслан кухарук, владимир путин
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Дальний Восток, Руслан Кухарук, Владимир Путин

Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России

© iStock.com / SimonSkafarДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / SimonSkafar
Добыча нефти
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ, сообщает Фонд развития Югры.
Компания "БелоярскНефтеСервис" (принадлежит АО "Куноватская Нефтегазовая компания") первая на территории ХМАО получила статус резидента Арктической зоны РФ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор займется строительством объектов промышленной инфраструктуры, необходимых для одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны.
"Вся инфраструктура необходима компаниям, которые осваивают участки недр и ведут добычу углеводородов в Белоярском районе. Мы имеем богатый опыт в предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа и рассчитываем, что построенные нами промышленные объекты помогут добывающим компаниям за счет транспортной доступности осваивать новые перспективные участки нераспределённого фонда недр", - приводятся в сообщении слова генерального директора "БелоярскНефтеСервис" Сергея Барчукова.
По словам врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука, развитие Арктической зоны РФ и включение в нее двух территорий Югры дает возможность реализовать комплекс мер поддержки для стимулирования предпринимательской активности. В числе таких мер - налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, упрощенная процедура получения земельных участков.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны РФ.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округДальний ВостокРуслан КухарукВладимир Путин
 
 
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