https://ria.ru/20240708/rezident-1958314998.html

Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России

Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России - РИА Новости, 08.07.2024

Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России

Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:18

2024-07-08T18:18

2024-07-08T18:18

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

дальний восток

руслан кухарук

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ, сообщает Фонд развития Югры. Компания "БелоярскНефтеСервис" (принадлежит АО "Куноватская Нефтегазовая компания") первая на территории ХМАО получила статус резидента Арктической зоны РФ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор займется строительством объектов промышленной инфраструктуры, необходимых для одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны. "Вся инфраструктура необходима компаниям, которые осваивают участки недр и ведут добычу углеводородов в Белоярском районе. Мы имеем богатый опыт в предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа и рассчитываем, что построенные нами промышленные объекты помогут добывающим компаниям за счет транспортной доступности осваивать новые перспективные участки нераспределённого фонда недр", - приводятся в сообщении слова генерального директора "БелоярскНефтеСервис" Сергея Барчукова. По словам врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука, развитие Арктической зоны РФ и включение в нее двух территорий Югры дает возможность реализовать комплекс мер поддержки для стимулирования предпринимательской активности. В числе таких мер - налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, упрощенная процедура получения земельных участков. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны РФ.

https://ria.ru/20240320/arktika-1934480601.html

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ханты-мансийский автономный округ

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ханты-мансийский автономный округ, дальний восток, руслан кухарук, владимир путин