Первая югорская компания получила статус резидента Арктической зоны России
© iStock.com / SimonSkafarДобыча нефти
© iStock.com / SimonSkafar
Добыча нефти
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Первый резидент Арктической зоны в Ханты-Мансийском автономном округе займется строительством промышленной инфраструктуры для компаний, добывающих нефть и газ, сообщает Фонд развития Югры.
Компания "БелоярскНефтеСервис" (принадлежит АО "Куноватская Нефтегазовая компания") первая на территории ХМАО получила статус резидента Арктической зоны РФ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор займется строительством объектов промышленной инфраструктуры, необходимых для одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны.
"Вся инфраструктура необходима компаниям, которые осваивают участки недр и ведут добычу углеводородов в Белоярском районе. Мы имеем богатый опыт в предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа и рассчитываем, что построенные нами промышленные объекты помогут добывающим компаниям за счет транспортной доступности осваивать новые перспективные участки нераспределённого фонда недр", - приводятся в сообщении слова генерального директора "БелоярскНефтеСервис" Сергея Барчукова.
По словам врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука, развитие Арктической зоны РФ и включение в нее двух территорий Югры дает возможность реализовать комплекс мер поддержки для стимулирования предпринимательской активности. В числе таких мер - налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, упрощенная процедура получения земельных участков.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов ХМАО в границы Арктической зоны РФ.
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