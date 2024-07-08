Рейтинг@Mail.ru
Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rets-1958221764.html
Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС
Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС - РИА Новости, 08.07.2024
Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС
Развитие промышленной кооперации является одним из ключевых приоритетов в контексте формирования многополярного мира, заявил старший вице-президент Российского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:52
2024-07-08T13:52
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
евразийская экономическая комиссия
иннопром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958203582_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_bdc50a443a9351a8fb3b105d66a5b0ff.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Развитие промышленной кооперации является одним из ключевых приоритетов в контексте формирования многополярного мира, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на сессии "Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы".Мероприятие состоялось 8 июля в рамках выставки "Иннопром"."Механизм финансовой поддержки, запущенный Евразийской экономической комиссией в конце 2023 года, станет важной мерой для укрепления и расширения связей между странами Евразийского экономического союза", - сказал Гусаков.По его словам, Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) наращивает экспозицию на страны ЕАЭС с преобладающим объемом сделок, осуществляемых в рублях. Среди наиболее востребованных продуктов - страхование кредита покупателю и страхование краткосрочной дебиторской задолженности."В рамках стратегии укрепления экономических связей России с дружественными странами особое внимание необходимо уделять развитию кооперации в промышленной сфере и формированию современной инфраструктуры, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Это направление деятельности позволит ускорить интеграцию отечественной экономики со странами СНГ и глобального Юга", - отметил Гусаков.В своем выступление он рассказал о налаживании ЭКСАР плодотворного взаимодействия с Евразийской перестраховочной компанией (ЕПК), чья миссия заключается в стимулировании взаимной и внешней торговли между государствами ЕАЭС через реализацию кооперационных проектов.Старший вице-президент РЭЦ добавил, что АО Росэксимбанк, также входящий в Группу РЭЦ и являющийся уполномоченным участником механизма, готов оказывать комплексную финансовую поддержку кооперационным проектам, обеспечивая тем самым уверенный рост и развитие экономических связей.Участники сессии, организованной Деловым советом ЕАЭС совместно с ЕЭК, обсудили ключевые задачи ЕАЭС в области промышленной кооперации, особенности и возможности нового механизма, а также оценили перспективы укрепления деловых связей на пространстве ЕАЭС.
https://ria.ru/20240708/eksportery-1958201726.html
https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958203582_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_250527902b71d856ea41d4a87f8ad276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), евразийская экономическая комиссия, иннопром
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийская экономическая комиссия, Иннопром

Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтарший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на сессии: "Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков на сессии: Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на сессии: "Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Развитие промышленной кооперации является одним из ключевых приоритетов в контексте формирования многополярного мира, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на сессии "Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы".
Мероприятие состоялось 8 июля в рамках выставки "Иннопром".
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области за первые полгода 2024 г - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области
12:44
"Механизм финансовой поддержки, запущенный Евразийской экономической комиссией в конце 2023 года, станет важной мерой для укрепления и расширения связей между странами Евразийского экономического союза", - сказал Гусаков.
По его словам, Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) наращивает экспозицию на страны ЕАЭС с преобладающим объемом сделок, осуществляемых в рублях. Среди наиболее востребованных продуктов - страхование кредита покупателю и страхование краткосрочной дебиторской задолженности.
"В рамках стратегии укрепления экономических связей России с дружественными странами особое внимание необходимо уделять развитию кооперации в промышленной сфере и формированию современной инфраструктуры, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Это направление деятельности позволит ускорить интеграцию отечественной экономики со странами СНГ и глобального Юга", - отметил Гусаков.
В своем выступление он рассказал о налаживании ЭКСАР плодотворного взаимодействия с Евразийской перестраховочной компанией (ЕПК), чья миссия заключается в стимулировании взаимной и внешней торговли между государствами ЕАЭС через реализацию кооперационных проектов.
Старший вице-президент РЭЦ добавил, что АО Росэксимбанк, также входящий в Группу РЭЦ и являющийся уполномоченным участником механизма, готов оказывать комплексную финансовую поддержку кооперационным проектам, обеспечивая тем самым уверенный рост и развитие экономических связей.
Участники сессии, организованной Деловым советом ЕАЭС совместно с ЕЭК, обсудили ключевые задачи ЕАЭС в области промышленной кооперации, особенности и возможности нового механизма, а также оценили перспективы укрепления деловых связей на пространстве ЕАЭС.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
РЭЦ назвал три фактора успеха для развития экспортно-импортных перевозок
4 июля, 12:52
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Евразийская экономическая комиссияИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала