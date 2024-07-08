https://ria.ru/20240708/rets-1958221764.html

Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС

Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС - РИА Новости, 08.07.2024

Развитие промкооперации - способ укрепления экономических связей в ЕАЭС

Развитие промышленной кооперации является одним из ключевых приоритетов в контексте формирования многополярного мира, заявил старший вице-президент Российского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:52

2024-07-08T13:52

2024-07-08T13:52

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

евразийская экономическая комиссия

иннопром

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Развитие промышленной кооперации является одним из ключевых приоритетов в контексте формирования многополярного мира, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на сессии "Промышленная кооперация в Евразийском экономическом союзе: возможности и перспективы".Мероприятие состоялось 8 июля в рамках выставки "Иннопром"."Механизм финансовой поддержки, запущенный Евразийской экономической комиссией в конце 2023 года, станет важной мерой для укрепления и расширения связей между странами Евразийского экономического союза", - сказал Гусаков.По его словам, Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) наращивает экспозицию на страны ЕАЭС с преобладающим объемом сделок, осуществляемых в рублях. Среди наиболее востребованных продуктов - страхование кредита покупателю и страхование краткосрочной дебиторской задолженности."В рамках стратегии укрепления экономических связей России с дружественными странами особое внимание необходимо уделять развитию кооперации в промышленной сфере и формированию современной инфраструктуры, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Это направление деятельности позволит ускорить интеграцию отечественной экономики со странами СНГ и глобального Юга", - отметил Гусаков.В своем выступление он рассказал о налаживании ЭКСАР плодотворного взаимодействия с Евразийской перестраховочной компанией (ЕПК), чья миссия заключается в стимулировании взаимной и внешней торговли между государствами ЕАЭС через реализацию кооперационных проектов.Старший вице-президент РЭЦ добавил, что АО Росэксимбанк, также входящий в Группу РЭЦ и являющийся уполномоченным участником механизма, готов оказывать комплексную финансовую поддержку кооперационным проектам, обеспечивая тем самым уверенный рост и развитие экономических связей.Участники сессии, организованной Деловым советом ЕАЭС совместно с ЕЭК, обсудили ключевые задачи ЕАЭС в области промышленной кооперации, особенности и возможности нового механизма, а также оценили перспективы укрепления деловых связей на пространстве ЕАЭС.

https://ria.ru/20240708/eksportery-1958201726.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), евразийская экономическая комиссия, иннопром