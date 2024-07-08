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В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.07.2024 (обновлено: 05:34 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/razdolovka-1958120294.html
В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР
В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР
Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщили... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:04
2024-07-08T05:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что населенный пункт Раздоловка в ДНР освобожден, ВСУ потеряли до 4410 военнослужащих. "Артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий в районе населенного пункта Раздоловка из противотанкового орудия "Рапира", нанося удары по выявленным огневым позициям подразделений ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что разведчики передали координаты обнаруженного противника и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия "Рапира" открыл огонь по целям. "Во время боевой работы расчет и орудие пытались уничтожить FPV-дроны ВСУ. Военнослужащие ВДВ получили ранения, но несмотря на это не оставили своих позиций и продолжили вести огонь по поддержке штурмовых подразделений", - добавили в ведомстве. В министерстве обороны отметили, что бой длился несколько часов, в результате совместной работы артиллеристов и штурмовиков населенный пункт Раздоловка был взят тульскими десантниками под полный контроль.
https://ria.ru/20240707/chigari-1958013792.html
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540144.html
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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР

Минобороны: артиллерия поддержала штурмовые группы при освобождении Раздоловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что населенный пункт Раздоловка в ДНР освобожден, ВСУ потеряли до 4410 военнослужащих.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 13:20
"Артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий в районе населенного пункта Раздоловка из противотанкового орудия "Рапира", нанося удары по выявленным огневым позициям подразделений ВСУ", - сообщили в МО.
Уточняется, что разведчики передали координаты обнаруженного противника и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия "Рапира" открыл огонь по целям. "Во время боевой работы расчет и орудие пытались уничтожить FPV-дроны ВСУ. Военнослужащие ВДВ получили ранения, но несмотря на это не оставили своих позиций и продолжили вести огонь по поддержке штурмовых подразделений", - добавили в ведомстве.
В министерстве обороны отметили, что бой длился несколько часов, в результате совместной работы артиллеристов и штурмовиков населенный пункт Раздоловка был взят тульскими десантниками под полный контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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