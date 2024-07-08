https://ria.ru/20240708/razdolovka-1958120294.html

В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР

В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024

В Минобороны рассказали, как артиллерия помогла освободить Раздоловку в ДНР

Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщили... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:04

2024-07-08T05:04

2024-07-08T05:34

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. В Минобороны РФ 28 июня сообщили, что населенный пункт Раздоловка в ДНР освобожден, ВСУ потеряли до 4410 военнослужащих. "Артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий в районе населенного пункта Раздоловка из противотанкового орудия "Рапира", нанося удары по выявленным огневым позициям подразделений ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что разведчики передали координаты обнаруженного противника и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия "Рапира" открыл огонь по целям. "Во время боевой работы расчет и орудие пытались уничтожить FPV-дроны ВСУ. Военнослужащие ВДВ получили ранения, но несмотря на это не оставили своих позиций и продолжили вести огонь по поддержке штурмовых подразделений", - добавили в ведомстве. В министерстве обороны отметили, что бой длился несколько часов, в результате совместной работы артиллеристов и штурмовиков населенный пункт Раздоловка был взят тульскими десантниками под полный контроль.

https://ria.ru/20240707/chigari-1958013792.html

https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540144.html

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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины