https://ria.ru/20240708/rassledovanie-1958330511.html
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане
Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:44
2024-07-08T18:44
2024-07-08T18:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела", - заявили в ведомстве.В СК добавили, что следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале, александр бастрыкин
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане
СК: следствие проведет всестороннее расследование терактов в Дагестане