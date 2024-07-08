https://ria.ru/20240708/rassledovanie-1958330511.html

Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане

Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024

Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане

Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:44

2024-07-08T18:44

2024-07-08T18:57

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

александр бастрыкин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела", - заявили в ведомстве.В СК добавили, что следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале, александр бастрыкин