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Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024
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18:44 08.07.2024 (обновлено: 18:57 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/rassledovanie-1958330511.html
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане
Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:44
2024-07-08T18:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела", - заявили в ведомстве.В СК добавили, что следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале, александр бастрыкин
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложат о расследовании терактов в Дагестане

СК: следствие проведет всестороннее расследование терактов в Дагестане

© РИА НовостиНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане, следствие проведет всестороннее и объективное расследование , сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ.
«
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела", - заявили в ведомстве.
В СК добавили, что следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности.
Теракт в Дагестане. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата перед терактом
5 июля, 06:12
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеАлександр Бастрыкин
 
 
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