https://ria.ru/20240708/ranenie-1958243511.html
Начальник управления Алешкинского округа ранен после удара HIMARS
Начальник управления Алешкинского округа ранен после удара HIMARS - РИА Новости, 08.07.2024
Начальник управления Алешкинского округа ранен после удара HIMARS
Начальник территориального управления Алёшкинского округа Херсонской области получил легкие осколочные ранения в результате удара украинской армии из... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:02
2024-07-08T15:02
2024-07-08T15:02
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Начальник территориального управления Алёшкинского округа Херсонской области получил легкие осколочные ранения в результате удара украинской армии из американского РСЗО HIMARS, нанесенного в воскресенье вечером по левобережью Днепра, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Удар РСЗО HIMARS был нанесен в воскресенье около 22.30. В результате прилета начальник территориального управления Алёшкинского округа получил легкие осколочные ранения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, он продолжает выполнять свои служебные обязанности. Во время удара был ранен еще один человек - местный мирный житель. Ему оказан полный объем медицинской помощи, его жизни сейчас также ничего не угрожает", — сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя Херсонской области. Всего за прошедшие сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов 10 населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240707/sdacha_v_plen-1957963083.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо
Начальник управления Алешкинского округа ранен после удара HIMARS
У начальника управления Алешкинского осколочное ранение после удара HIMARS