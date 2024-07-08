https://ria.ru/20240708/radiostantsiya-1958119057.html

Радиостанция уволила ведущую из-за вопросов в интервью с Байденом

Радиостанция уволила ведущую из-за вопросов в интервью с Байденом - РИА Новости, 08.07.2024

Радиостанция уволила ведущую из-за вопросов в интервью с Байденом

Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T03:48

2024-07-08T03:48

2024-07-08T04:05

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные Белым домом. "В интервью фигурировали заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям. В результате мисс Лофул-Сандерс и WURD Radio достигли взаимного соглашения о расставании, которое вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении.Лофул-Сандерс договаривалась об интервью и организовывала его самостоятельно — "без ведома руководства WURD, консультации или взаимодействия с ним".WURD Radio стало первым СМИ, которому Байден дал интервью после предвыборных дебатов в попытке развеять сомнения в пригодности ко второму сроку.Американские СМИ сходятся во мнении, что глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html

https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп