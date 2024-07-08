Радиостанция уволила ведущую из-за вопросов в интервью с Байденом
Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные Белым домом.
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"В интервью фигурировали заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что противоречит нашему принципу сохранения независимости и подотчетности только нашим слушателям. В результате мисс Лофул-Сандерс и WURD Radio достигли взаимного соглашения о расставании, которое вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении.
Лофул-Сандерс договаривалась об интервью и организовывала его самостоятельно — "без ведома руководства WURD, консультации или взаимодействия с ним".
WURD Radio стало первым СМИ, которому Байден дал интервью после предвыборных дебатов в попытке развеять сомнения в пригодности ко второму сроку.
Американские СМИ сходятся во мнении, что глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом.