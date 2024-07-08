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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:59
2024-07-08T15:59
2024-07-08T16:00
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Восьмого июля текущего года около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области