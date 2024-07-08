https://ria.ru/20240708/putin-1958379864.html
Путин повысил оклады госслужащим
Путин повысил оклады госслужащим - РИА Новости, 08.07.2024
Путин повысил оклады госслужащим
Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующее приложение о... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:52
2024-07-08T22:52
2024-07-08T22:52
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы было опубликовано в интернет-портале правовой информации. Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, столько же у действительного государственного советника юстиции первого класса. Прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, ранее он составлял 8939 рублей. Изменения также касаются торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за рубежом, сотрудников различных структур.
https://ria.ru/20231127/indeksatsiya-1912221179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин повысил оклады госслужащим
Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующее приложение
о внесении изменений в прежние указы было опубликовано в интернет-портале правовой информации.
Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, столько же у действительного государственного советника юстиции первого класса. Прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тысяч 167 рублей в месяц.
Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, ранее он составлял 8939 рублей.
Изменения также касаются торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за рубежом, сотрудников различных структур.