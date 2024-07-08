https://ria.ru/20240708/putin-1958379864.html

Путин повысил оклады госслужащим

Путин повысил оклады госслужащим - РИА Новости, 08.07.2024

Путин повысил оклады госслужащим

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующее приложение о... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:52

2024-07-08T22:52

2024-07-08T22:52

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов, соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы было опубликовано в интернет-портале правовой информации. Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, столько же у действительного государственного советника юстиции первого класса. Прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, ранее он составлял 8939 рублей. Изменения также касаются торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за рубежом, сотрудников различных структур.

https://ria.ru/20231127/indeksatsiya-1912221179.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин