https://ria.ru/20240708/putin-1958373089.html

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2023 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2023 год - РИА Новости, 08.07.2024

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ размещен на портале официального... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:00

2024-07-08T22:00

2024-07-08T22:00

экономика

россия

владимир путин

никита чаплин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Первоначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2023 год выросли по сравнению с предшествующим годом на 1,3 триллиона рублей (в связи с ростом ненефтегазовых доходов), а расходы - на 1,235 триллиона рублей. Основными приоритетами расходов федерального бюджета стали: обеспечение обороноспособности и безопасности страны, включая социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей; безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; содействие достижению национальных целей развития страны; реализация мер структурной перестройки экономики; поддержка регионального развития и интеграция новых регионов РФ. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее отмечал, что несмотря на наличие бюджетного дефицита, увеличение доходов по ключевым статьям позволяет правительству успешно финансировать общественные проекты и социальные программы. Это имеет долгосрочный положительный эффект на социальное благополучие населения и на экономический рост страны в целом. При этом финансовые ресурсы, распределенные на здравоохранение, образование и инфраструктурное развитие, создают условия для стабильного экономического развития и повышения качества жизни граждан, добавил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, отмечал, что благодаря реализации поручений президента, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по его словам, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан. В частности, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.

https://ria.ru/20240708/putin-1958349121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, никита чаплин, михаил мишустин, госдума рф