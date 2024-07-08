https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html

Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево

Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево - РИА Новости, 08.07.2024

Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево

Президент РФ Владимир Путин вместе со своим гостем премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:12

2024-07-08T21:12

2024-07-08T22:05

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

любэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958373500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d491b54a14ca718badfec09def1c8d06.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе со своим гостем премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им было устроено представление.После неформальной беседы во время чаепития Путин на электрокаре вместе со своим гостем приехал в сад в Ново-Огарево, где лидеры продолжили беседу, идя к конюшне. Здесь Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарево.Шоу сопровождалось песней "Конь" группы "Любэ". В постановке участвовали артисты в русских национальных костюмах.После представления лидеры покормили лошадей в конюшне. Путин угостил морковкой коня по кличке Глинтвейн.

https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вместе с Моди в конюшне и на представлении во время неформальной встречи Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им было устроено представление. Шоу сопровождалось песней "Конь" группы "Любэ". В постановке участвовали артисты в русских национальных костюмах.После представления лидеры покормили лошадей в конюшне. Путин угостил морковкой коня по кличке Глинтвейн. 2024-07-08T21:12 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, любэ