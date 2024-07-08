https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html
Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево
Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево - РИА Новости, 08.07.2024
Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин вместе со своим гостем премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:12
2024-07-08T21:12
2024-07-08T22:05
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе со своим гостем премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им было устроено представление.После неформальной беседы во время чаепития Путин на электрокаре вместе со своим гостем приехал в сад в Ново-Огарево, где лидеры продолжили беседу, идя к конюшне. Здесь Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарево.Шоу сопровождалось песней "Конь" группы "Любэ". В постановке участвовали артисты в русских национальных костюмах.После представления лидеры покормили лошадей в конюшне. Путин угостил морковкой коня по кличке Глинтвейн.
https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html
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Путин вместе с Моди в конюшне и на представлении во время неформальной встречи
Путин вместе с Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им было устроено представление. Шоу сопровождалось песней "Конь" группы "Любэ". В постановке участвовали артисты в русских национальных костюмах.После представления лидеры покормили лошадей в конюшне. Путин угостил морковкой коня по кличке Глинтвейн.
2024-07-08T21:12
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, любэ
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Любэ
Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни в Ново-Огарево
Путин и Моди в Ново-Огарево посмотрели шоу на арене конюшни с участием лошадей
НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе со своим гостем премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево посетили конюшню, где им было устроено представление.
После неформальной беседы во время чаепития Путин на электрокаре вместе со своим гостем приехал в сад в Ново-Огарево, где лидеры продолжили беседу, идя к конюшне.
Здесь Путину и Моди устроили шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огарево.
Шоу сопровождалось песней "Конь" группы "Любэ
". В постановке участвовали артисты в русских национальных костюмах.
После представления лидеры покормили лошадей в конюшне. Путин угостил морковкой коня по кличке Глинтвейн.