https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html

Путин наградил орденами ветеранов боевых действий

Путин наградил орденами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 08.07.2024

Путин наградил орденами ветеранов боевых действий

Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:39

2024-07-08T20:39

2024-07-08T20:40

общество

россия

афганистан

тюменская область

владимир путин

александр невский

боевое братство

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" награжден член Ивановского областного отделения "Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Эдуард Цветков. Такую же высокую награду получили член правления Бурятской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Эрдэни Доржиев и член Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Желтоухов из Тюменской области. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены председатель исполкома "Боевого братства" Вагиф Мирзалиев, замначальники управления исполкома "Боевого братства" Анатолий Скрипка и Сергей Борзенко, член совета Кировского областного отделения организации Юрий Басманов, член Ивановского областного отделения Сергей Сухов, член Саратовского областного отделения Олег Алхутов. За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи орденом Александра Невского указом президента награжден почетный председатель Самарского регионального отделения "Боевого братства" Анатолий Шаповалов.

https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, афганистан, тюменская область, владимир путин, александр невский, боевое братство