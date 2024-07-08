Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
Путин наградил орденом Александра Невского ветеранов боевых действий
Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" награжден член Ивановского областного отделения "Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Эдуард Цветков. Такую же высокую награду получили член правления Бурятской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Эрдэни Доржиев и член Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Желтоухов из Тюменской области.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены председатель исполкома "Боевого братства" Вагиф Мирзалиев, замначальники управления исполкома "Боевого братства" Анатолий Скрипка и Сергей Борзенко, член совета Кировского областного отделения организации Юрий Басманов, член Ивановского областного отделения Сергей Сухов, член Саратовского областного отделения Олег Алхутов.
За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи орденом Александра Невского указом президента награжден почетный председатель Самарского регионального отделения "Боевого братства" Анатолий Шаповалов.