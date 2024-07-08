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Путин наградил орденами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 08.07.2024
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20:39 08.07.2024 (обновлено: 20:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 08.07.2024
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:39
2024-07-08T20:40
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" награжден член Ивановского областного отделения "Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Эдуард Цветков. Такую же высокую награду получили член правления Бурятской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Эрдэни Доржиев и член Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Желтоухов из Тюменской области. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены председатель исполкома "Боевого братства" Вагиф Мирзалиев, замначальники управления исполкома "Боевого братства" Анатолий Скрипка и Сергей Борзенко, член совета Кировского областного отделения организации Юрий Басманов, член Ивановского областного отделения Сергей Сухов, член Саратовского областного отделения Олег Алхутов. За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи орденом Александра Невского указом президента награжден почетный председатель Самарского регионального отделения "Боевого братства" Анатолий Шаповалов.
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общество, россия, афганистан, тюменская область, владимир путин, александр невский, боевое братство
Общество, Россия, Афганистан, Тюменская область, Владимир Путин, Александр Невский, Боевое братство
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий

Путин наградил орденом Александра Невского ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкМедаль ордена "За Заслуги перед Отечеством"
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокими государственными наградами ветеранов боевых действий, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" награжден член Ивановского областного отделения "Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Эдуард Цветков. Такую же высокую награду получили член правления Бурятской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Эрдэни Доржиев и член Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Желтоухов из Тюменской области.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены председатель исполкома "Боевого братства" Вагиф Мирзалиев, замначальники управления исполкома "Боевого братства" Анатолий Скрипка и Сергей Борзенко, член совета Кировского областного отделения организации Юрий Басманов, член Ивановского областного отделения Сергей Сухов, член Саратовского областного отделения Олег Алхутов.
За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи орденом Александра Невского указом президента награжден почетный председатель Самарского регионального отделения "Боевого братства" Анатолий Шаповалов.
Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Замглавы администрации президента удостоили ордена Александра Невского
13 июня, 18:59
 
ОбществоРоссияАфганистанТюменская областьВладимир ПутинАлександр НевскийБоевое братство
 
 
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