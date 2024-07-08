Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями
Путин угостил премьера Индии Моди ягодами, сухофруктами и восточными сладостями
© Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными сладостями.
Путин встретил премьера Индии на крыльце своей резиденции в Ново-Огареве, лидеры пожали руки и тепло обнялись. Неформальное общение продолжилось за чаепитием на свежем воздухе. На столе стояла ваза со свежими ягодами и фруктами, тарелка с финиками и сухофруктами, ассорти орехов и восточные сладости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится неформальное общение Путина и Моди, лидеры будут иметь возможность "пообщаться со свободной повесткой дня, один на один". Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком составе, а потом с участием делегаций.