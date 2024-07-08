https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html

Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями

Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями - РИА Новости, 08.07.2024

Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями

Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:15

2024-07-08T20:15

2024-07-08T20:15

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными сладостями. Путин встретил премьера Индии на крыльце своей резиденции в Ново-Огареве, лидеры пожали руки и тепло обнялись. Неформальное общение продолжилось за чаепитием на свежем воздухе. На столе стояла ваза со свежими ягодами и фруктами, тарелка с финиками и сухофруктами, ассорти орехов и восточные сладости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится неформальное общение Путина и Моди, лидеры будут иметь возможность "пообщаться со свободной повесткой дня, один на один". Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком составе, а потом с участием делегаций.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html

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индия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков