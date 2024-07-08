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Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями - РИА Новости, 08.07.2024
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20:15 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html
Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями
Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями - РИА Новости, 08.07.2024
Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями
Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:15
2024-07-08T20:15
политика
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными сладостями. Путин встретил премьера Индии на крыльце своей резиденции в Ново-Огареве, лидеры пожали руки и тепло обнялись. Неформальное общение продолжилось за чаепитием на свежем воздухе. На столе стояла ваза со свежими ягодами и фруктами, тарелка с финиками и сухофруктами, ассорти орехов и восточные сладости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится неформальное общение Путина и Моди, лидеры будут иметь возможность "пообщаться со свободной повесткой дня, один на один". Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком составе, а потом с участием делегаций.
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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Путин угостил Моди свежими ягодами и восточными сладостями

Путин угостил премьера Индии Моди ягодами, сухофруктами и восточными сладостями

© Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Кремль. Новости/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди угостил гостя свежими ягодами, сухофруктами и восточными сладостями.
Путин встретил премьера Индии на крыльце своей резиденции в Ново-Огареве, лидеры пожали руки и тепло обнялись. Неформальное общение продолжилось за чаепитием на свежем воздухе. На столе стояла ваза со свежими ягодами и фруктами, тарелка с финиками и сухофруктами, ассорти орехов и восточные сладости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится неформальное общение Путина и Моди, лидеры будут иметь возможность "пообщаться со свободной повесткой дня, один на один". Во вторник состоится официальная часть российско-индийских переговоров, которые пройдут сначала в узком составе, а потом с участием делегаций.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
2 июля, 13:11
 
ПолитикаРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий Песков
 
 
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