https://ria.ru/20240708/putin-1958350666.html

Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии

Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии - РИА Новости, 08.07.2024

Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:58

2024-07-08T19:58

2024-07-08T20:31

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости."Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира - 1,4 миллиарда человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.Президент России отметил, что это не просто цифры."Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", - добавил он.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.

https://ria.ru/20240708/putin-1958354562.html

индия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, владимир путин, нарендра моди, россия