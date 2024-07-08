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Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии - РИА Новости, 08.07.2024
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19:58 08.07.2024 (обновлено: 20:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958350666.html
Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии
Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии - РИА Новости, 08.07.2024
Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:58
2024-07-08T20:31
индия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости."Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира - 1,4 миллиарда человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.Президент России отметил, что это не просто цифры."Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", - добавил он.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
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индия, владимир путин, нарендра моди, россия
Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия
Путин отметил самый высокий в мире показатель по рождаемости в Индии

Путин на переговорах с Моди отметил высокий показатель по рождаемости в Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости.
«
"Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира - 1,4 миллиарда человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.
Президент России отметил, что это не просто цифры.
"Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", - добавил он.
Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ИндияВладимир ПутинНарендра МодиРоссия
 
 
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