https://ria.ru/20240708/putin-1958347833.html

Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета

Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета - РИА Новости, 08.07.2024

Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:45

2024-07-08T19:45

2024-07-08T19:45

политика

россия

владимир путин

андрей руденко

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Руденко Андрея Юрьевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html

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политика, россия, владимир путин, андрей руденко