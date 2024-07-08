https://ria.ru/20240708/putin-1958347833.html
Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета
Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета - РИА Новости, 08.07.2024
Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:45
2024-07-08T19:45
2024-07-08T19:45
политика
россия
владимир путин
андрей руденко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Руденко Андрея Юрьевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин, андрей руденко
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Руденко
Путин наградил замглавы МИД Руденко Орденом Почета
Путин наградил замглавы МИД России Андрея Руденко Орденом Почета