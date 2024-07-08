https://ria.ru/20240708/putin-1958347634.html

Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане

Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане - РИА Новости, 08.07.2024

Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" школьника Марка Прожерина, который спас двух братьев и сестру из горящего дома в Кургане, РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:43

2024-07-08T19:43

2024-07-08T19:43

россия

курган

курганская область

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" школьника Марка Прожерина, который спас двух братьев и сестру из горящего дома в Кургане, следует из указа главы государства. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью "За отвагу на пожаре" Прожерина Марка Михайловича", - говорится в указе. Ранее ГУМЧС России по Курганской области сообщили, что Марк, "увидев клубы дыма и языки пламени за дверью, единственной, через которую можно было покинуть горящий дом, вытащил братишек Арсения, Артема и сестричку Софию через окно". По словам самого Марка, он в тот момент думал только о спасении детей, которых нужно было вытащить, "несмотря ни на что". В результате все остались живы.

https://ria.ru/20231215/mchs-1915961368.html

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россия, курган, курганская область, владимир путин