https://ria.ru/20240708/putin-1958347634.html
Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане
Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане - РИА Новости, 08.07.2024
Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" школьника Марка Прожерина, который спас двух братьев и сестру из горящего дома в Кургане, РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:43
2024-07-08T19:43
2024-07-08T19:43
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курганская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" школьника Марка Прожерина, который спас двух братьев и сестру из горящего дома в Кургане, следует из указа главы государства. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью "За отвагу на пожаре" Прожерина Марка Михайловича", - говорится в указе. Ранее ГУМЧС России по Курганской области сообщили, что Марк, "увидев клубы дыма и языки пламени за дверью, единственной, через которую можно было покинуть горящий дом, вытащил братишек Арсения, Артема и сестричку Софию через окно". По словам самого Марка, он в тот момент думал только о спасении детей, которых нужно было вытащить, "несмотря ни на что". В результате все остались живы.
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россия, курган, курганская область, владимир путин
Россия, Курган, Курганская область, Владимир Путин
Путин наградил школьника, спасшего детей из горящего дома в Кургане
Путин наградил мальчика, спасшего из горящего дома в Кургане 2 братьев и сестру