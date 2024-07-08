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Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка - РИА Новости, 08.07.2024
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19:31 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958344953.html
Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка
Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка - РИА Новости, 08.07.2024
Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:31
2024-07-08T19:31
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в мае прошлого года. Указ президента о госнаградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Чмырук Илону Николаевну - медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения "Центр первичной медико-санитарной помощи Nº 10 города Донецка", Донецкая Народная Республика (посмертно)", - говорится в документе. Как сообщил в мае 2023 года министр здравоохранения ДНР, медсестра Илона Чмырук, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города. Минздрав ДНР отмечал, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, увидела пострадавших от взрыва снаряда. Когда она начала оказывать им первую помощь, прилетел еще один снаряд, медсестра получила травмы, не совместимые с жизнью. У нее остались двое детей - сын и дочь.
https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, владимир путин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Владимир Путин
Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка

Путин наградил орденом посмертно медсестру из Донецка, погибшую при обстрела ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в мае прошлого года.
Указ президента о госнаградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Чмырук Илону Николаевну - медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения "Центр первичной медико-санитарной помощи Nº 10 города Донецка", Донецкая Народная Республика (посмертно)", - говорится в документе.
Как сообщил в мае 2023 года министр здравоохранения ДНР, медсестра Илона Чмырук, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города.
Минздрав ДНР отмечал, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, увидела пострадавших от взрыва снаряда. Когда она начала оказывать им первую помощь, прилетел еще один снаряд, медсестра получила травмы, не совместимые с жизнью. У нее остались двое детей - сын и дочь.
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