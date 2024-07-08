https://ria.ru/20240708/putin-1958344953.html

Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка

Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка - РИА Новости, 08.07.2024

Путин посмертно наградил Орденом Пирогова медсестру из Донецка

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:31

2024-07-08T19:31

2024-07-08T19:31

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова (посмертно) помогавшую раненым медсестру Илону Чмырук, которая погибла в результате обстрела Донецка в мае прошлого года. Указ президента о госнаградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова Чмырук Илону Николаевну - медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения "Центр первичной медико-санитарной помощи Nº 10 города Донецка", Донецкая Народная Республика (посмертно)", - говорится в документе. Как сообщил в мае 2023 года министр здравоохранения ДНР, медсестра Илона Чмырук, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города. Минздрав ДНР отмечал, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, увидела пострадавших от взрыва снаряда. Когда она начала оказывать им первую помощь, прилетел еще один снаряд, медсестра получила травмы, не совместимые с жизнью. У нее остались двое детей - сын и дочь.

https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html

https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, владимир путин