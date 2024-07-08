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Путин отметил эффективную координацию по актуальным вопросам с Ираном - РИА Новости, 08.07.2024
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18:37 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958329483.html
Путин отметил эффективную координацию по актуальным вопросам с Ираном
Путин отметил эффективную координацию по актуальным вопросам с Ираном - РИА Новости, 08.07.2024
Путин отметил эффективную координацию по актуальным вопросам с Ираном
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиану с избранием президентом Ирана и отметил, что Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:37
2024-07-08T18:37
в мире
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиану с избранием президентом Ирана и отметил, что Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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в мире, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, россия
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Россия
Путин отметил эффективную координацию по актуальным вопросам с Ираном

Путин: Москва и Тегеран эффективно координируют усилия по актуальным вопросам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиану с избранием президентом Ирана и отметил, что Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Вчера, 18:33
 
В миреИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинРоссия
 
 
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