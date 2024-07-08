https://ria.ru/20240708/putin-1958328630.html

Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов

Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов - РИА Новости, 08.07.2024

Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:33

2024-07-08T18:33

2024-07-08T18:33

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами, соответствующая телеграмма, направленная иранской стороне, опубликована в понедельник на сайте Кремля. "Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. Также Путин пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240708/putin-1958319027.html

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире