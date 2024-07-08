https://ria.ru/20240708/putin-1958328630.html
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов - РИА Новости, 08.07.2024
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:33
2024-07-08T18:33
2024-07-08T18:33
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:113:2085:1286_1920x0_80_0_0_5a607f1294e5bd5ff5d1eed1c922f284.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами, соответствующая телеграмма, направленная иранской стороне, опубликована в понедельник на сайте Кремля. "Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. Также Путин пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958319027.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:141:2085:1706_1920x0_80_0_0_a800b89e6b1152bac36999698e0d9f04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Путин в телеграмме Пезешкиану выразил надежду на укрепление сотрудничества
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами, соответствующая телеграмма, направленная иранской стороне, опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
Также Путин пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.