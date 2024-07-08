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Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов - РИА Новости, 08.07.2024
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18:33 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958328630.html
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов - РИА Новости, 08.07.2024
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:33
2024-07-08T18:33
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами, соответствующая телеграмма, направленная иранской стороне, опубликована в понедельник на сайте Кремля. "Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. Также Путин пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958319027.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин рассчитывает на укрепление сотрудничества с Ираном после выборов

Путин в телеграмме Пезешкиану выразил надежду на укрепление сотрудничества

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами, соответствующая телеграмма, направленная иранской стороне, опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
Также Путин пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин и избранный президент Ирана договорились о личных контактах
Вчера, 18:00
 
РоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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