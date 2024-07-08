https://ria.ru/20240708/putin-1958319027.html

Путин и избранный президент Ирана договорились о личных контактах

Путин и избранный президент Ирана договорились о личных контактах - РИА Новости, 08.07.2024

Путин и избранный президент Ирана договорились о личных контактах

Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан условились об организации в текущем году личных контактов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

в мире

иран

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

саид джалили

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан условились об организации в текущем году личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Масуду Пезешкиану была также направлена поздравительная телеграмма. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

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в мире, иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили