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Путин и избранный президент Ирана заявили о готовности к совместной работе - РИА Новости, 08.07.2024
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17:58 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958317277.html
Путин и избранный президент Ирана заявили о готовности к совместной работе
Путин и избранный президент Ирана заявили о готовности к совместной работе - РИА Новости, 08.07.2024
Путин и избранный президент Ирана заявили о готовности к совместной работе
Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем добрососедских отношений, а также... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:58
2024-07-08T17:58
в мире
иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
саид джалили
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем добрососедских отношений, а также подтвердили готовность к совместной работе, сообщает пресс-служба Кремля. &quot;С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях&quot;, - говорится в сообщении.Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
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в мире, иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, саид джалили
В мире, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Саид Джалили
Путин и избранный президент Ирана заявили о готовности к совместной работе

Путин и глава Ирана Пезешкиан заявили о готовности к совместной работе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем добрососедских отношений, а также подтвердили готовность к совместной работе, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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В миреИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинСаид Джалили
 
 
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