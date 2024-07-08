https://ria.ru/20240708/putin-1958314301.html
Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом
Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 08.07.2024
Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране и пожелал ему успехов на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:48
2024-07-08T17:48
2024-07-08T18:22
политика
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
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саид джалили
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту", - говорится в сообщении.Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, россия, саид джалили
Политика, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Россия, Саид Джалили
Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом
Путин по телефону поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана