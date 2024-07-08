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Путин подписал закон о праве "Росатома" выпускать облигации - РИА Новости, 08.07.2024
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16:57 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958292351.html
Путин подписал закон о праве "Росатома" выпускать облигации
Путин подписал закон о праве "Росатома" выпускать облигации - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон о праве "Росатома" выпускать облигации
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:57
2024-07-08T16:57
экономика
россия
владимир путин
сергей новиков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить перевод корпорации в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под ее поручительство. Замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергей Новиков в мае пояснял, что выпуск облигаций позволит корпорации снизить объем платежей за кредитные или заимствованные ресурсы. При этом, по его словам, идет подготовка к выпуску биржевых облигаций корпорации, которые будут процентными, неконвертируемыми и со сроком 3-5 лет, однако первый выпуск будет не очень большим - 5-10 миллиардов рублей. Закон также разрешает "Росатому" размещать на счетах в российских банках средства, предназначенные, в частности, для финансирования вывода из эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим ядерным топливом, захоронения радиоактивных отходов. Это изменение вносится в целях защиты данных средств от инфляционных процессов и дает возможность размещать эти средства в первоклассных российских банках, переведя их со счетов ЦБ РФ, где они сейчас лежат без начисления каких-либо процентов. Помимо этого, уточняются полномочия "Росатома" по вопросам совместного ведения работ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Госкорпорация сможет разрабатывать предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области и представлять их в кабмин. "Росатом" также будет координировать и проводить мониторинг деятельности принадлежащих или подведомственных ему учреждений, предприятий, акционерных обществ и их "дочек" по вопросам, связанным с обеспечением технологической независимости объектов КИИ и информационными технологиями. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20230928/uran-1899244823.html
https://ria.ru/20240123/rosatom-1923092190.html
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экономика, россия, владимир путин, сергей новиков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Новиков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон о праве "Росатома" выпускать облигации

Путин подписал закон, предоставляющий "Росатому" право выпускать облигации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить перевод корпорации в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под ее поручительство.
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Замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергей Новиков в мае пояснял, что выпуск облигаций позволит корпорации снизить объем платежей за кредитные или заимствованные ресурсы. При этом, по его словам, идет подготовка к выпуску биржевых облигаций корпорации, которые будут процентными, неконвертируемыми и со сроком 3-5 лет, однако первый выпуск будет не очень большим - 5-10 миллиардов рублей.
Закон также разрешает "Росатому" размещать на счетах в российских банках средства, предназначенные, в частности, для финансирования вывода из эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим ядерным топливом, захоронения радиоактивных отходов. Это изменение вносится в целях защиты данных средств от инфляционных процессов и дает возможность размещать эти средства в первоклассных российских банках, переведя их со счетов ЦБ РФ, где они сейчас лежат без начисления каких-либо процентов.
Помимо этого, уточняются полномочия "Росатома" по вопросам совместного ведения работ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ.
Госкорпорация сможет разрабатывать предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области и представлять их в кабмин. "Росатом" также будет координировать и проводить мониторинг деятельности принадлежащих или подведомственных ему учреждений, предприятий, акционерных обществ и их "дочек" по вопросам, связанным с обеспечением технологической независимости объектов КИИ и информационными технологиями.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСергей НовиковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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