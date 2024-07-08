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Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным - РИА Новости, 08.07.2024
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16:53 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958291061.html
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:53
2024-07-08T16:53
выставка-форум "россия"
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным. "Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", - сказал президент на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное", комментируя предложение сделать проект ежегодным. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия. -0-
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общество, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным

Путин: идея сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным — хорошая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным.
«
"Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", - сказал президент на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное", комментируя предложение сделать проект ежегодным.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия. -0-
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин предложил подумать над созданием фонда активных родителей
Вчера, 15:54
 
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