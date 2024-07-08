https://ria.ru/20240708/putin-1958291061.html
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:53
2024-07-08T16:53
2024-07-08T16:53
выставка-форум "россия"
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_0:77:3070:1804_1920x0_80_0_0_e500223f05c6bada3c3fcb4d09c4b800.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным. "Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", - сказал президент на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное", комментируя предложение сделать проект ежегодным. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия. -0-
https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958283836_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7a0732b68270d40eca4e325aeca91e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Путин: идея сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным — хорошая
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать конкурс "Это у нас семейное", направленный на сближение поколений, ежегодным.
«
"Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", - сказал президент на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное", комментируя предложение сделать проект ежегодным.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия. -0-