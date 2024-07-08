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Путин поддержал идею упростить процедуру назначения детских пособий - РИА Новости, 08.07.2024
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16:39 08.07.2024 (обновлено: 20:49 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958286660.html
Путин поддержал идею упростить процедуру назначения детских пособий
Путин поддержал идею упростить процедуру назначения детских пособий - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поддержал идею упростить процедуру назначения детских пособий
Президент России Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуру по назначению выплат единых пособий на детей семьям, которые уже ее получают, в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:39
2024-07-08T20:49
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общество
россия
владимир путин
год семьи
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуру по назначению выплат единых пособий на детей семьям, которые уже ее получают, в случае, если у них родились еще дети."Я думаю, что это можно сделать", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" в ответ на предложение сделать автоматической процедуру ежегодного продления единых пособий на детей. Путин отметил, что во время его встречи с многодетными семьями вставал такой же вопрос. "Там вставал вопрос такой же, но он еще более тонкий был. Если за год за этот после оформления соответствующих документов в семье появляется еще ребенок, на него опять надо оформлять документы. Мы говорили вот с коллегами, можно этого не делать, нужно внести изменения в действующие правила, с тем чтобы на малыша, который появился за этот год начислялись все необходимые средства, выплаты автоматические. В том же объеме, который получают старшие дети", - сказал президент. Спустя год пособия должны автоматически оформляться сразу на всех детей, добавил Путин. "Так можно сделать. Мы так договорились. Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), я прошу это зафиксировать", - сказал Путин.Путин традиционно общается с многодетными семьями, удостоенными ордена "Родительская слава".
https://ria.ru/20240708/putin-1958271141.html
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общество, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Социальный навигатор
Путин поддержал идею упростить процедуру назначения детских пособий

Путин поддержал предложение упростить назначение выплат единых пособий на детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение упростить процедуру по назначению выплат единых пособий на детей семьям, которые уже ее получают, в случае, если у них родились еще дети.
"Я думаю, что это можно сделать", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" в ответ на предложение сделать автоматической процедуру ежегодного продления единых пособий на детей.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Путин отметил, что во время его встречи с многодетными семьями вставал такой же вопрос.
«
"Там вставал вопрос такой же, но он еще более тонкий был. Если за год за этот после оформления соответствующих документов в семье появляется еще ребенок, на него опять надо оформлять документы. Мы говорили вот с коллегами, можно этого не делать, нужно внести изменения в действующие правила, с тем чтобы на малыша, который появился за этот год начислялись все необходимые средства, выплаты автоматические. В том же объеме, который получают старшие дети", - сказал президент.
Спустя год пособия должны автоматически оформляться сразу на всех детей, добавил Путин.
"Так можно сделать. Мы так договорились. Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), я прошу это зафиксировать", - сказал Путин.
Путин традиционно общается с многодетными семьями, удостоенными ордена "Родительская слава".
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