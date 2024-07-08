https://ria.ru/20240708/putin-1958282283.html
Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения
Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения - РИА Новости, 08.07.2024
Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с соответствующими ведомствами и компаниями об открытии для посещения угольных шахт Кузбасса для молодежи. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:31
2024-07-08T16:31
2024-07-08T16:31
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с соответствующими ведомствами и компаниями об открытии для посещения угольных шахт Кузбасса для молодежи. Один из финалистов всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил президенту открыть шахты для молодежи, куда люди могут спускаться и изучать их вживую. "Хорошо, спасибо, что обратили на это внимание, обязательно поговорю на этот счет с соответствующими ведомствами и с компаниями поговорю", - заявил Путин на встрече с семьями-финалистами конкурса. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958275945.html
https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения
Путин пообещал переговорить о возможности открытия шахт в Кузбассе для посещения
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с соответствующими ведомствами и компаниями об открытии для посещения угольных шахт Кузбасса для молодежи.
Один из финалистов всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил президенту открыть шахты для молодежи, куда люди могут спускаться и изучать их вживую.
"Хорошо, спасибо, что обратили на это внимание, обязательно поговорю на этот счет с соответствующими ведомствами и с компаниями поговорю", - заявил Путин на встрече с семьями-финалистами конкурса.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.