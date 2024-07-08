https://ria.ru/20240708/putin-1958282283.html

Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения

Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения - РИА Новости, 08.07.2024

Путину предложили открыть угольные шахты в Кузбассе для посещения

Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с соответствующими ведомствами и компаниями об открытии для посещения угольных шахт Кузбасса для молодежи. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:31

2024-07-08T16:31

2024-07-08T16:31

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594106954_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_8e7b8134cdef4f5fc4c8cbea655e8eee.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с соответствующими ведомствами и компаниями об открытии для посещения угольных шахт Кузбасса для молодежи. Один из финалистов всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил президенту открыть шахты для молодежи, куда люди могут спускаться и изучать их вживую. "Хорошо, спасибо, что обратили на это внимание, обязательно поговорю на этот счет с соответствующими ведомствами и с компаниями поговорю", - заявил Путин на встрече с семьями-финалистами конкурса. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://ria.ru/20240708/putin-1958275945.html

https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин