https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html
Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин
Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин
Вся страна гордится участниками СВО, которые выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:29
2024-07-08T16:29
2024-07-08T16:33
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вся страна гордится участниками СВО, которые выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится", - сказал Путин.Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Общество, Россия
Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин
Путин: вся страна гордится участниками СВО, выполняющими боевые задачи
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вся страна гордится участниками СВО, которые выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
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"Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится", - сказал Путин.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.