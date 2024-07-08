https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html

Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин

Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

Вся страна гордится участниками СВО, заявил Путин

Вся страна гордится участниками СВО, которые выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:29

2024-07-08T16:29

2024-07-08T16:33

выставка-форум "россия"

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вся страна гордится участниками СВО, которые выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится", - сказал Путин.Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия