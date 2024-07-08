https://ria.ru/20240708/putin-1958277198.html
Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе
Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе - РИА Новости, 08.07.2024
Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе
Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:22
2024-07-08T16:22
2024-07-08T18:02
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был и Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил". Во встрече также приняли участие Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Путин тепло приветствовал иностранных гостей и коротко поговорил с каждым. На встрече на площадке выставки-форума "Россия" Акампурира, в частности, рассказал главе государства о том, что к нему после возвращения из России было приковано большое внимание, что изменило его судьбу - и в этом году он даже собирается жениться. Он также отметил, что в Африке сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в поддержке и в том, чтобы их направили и помогли с образованием. Разуваева в свою очередь рассказала, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который объединил зарубежных молодёжных лидеров из 117 стран.Она также доложила президенту о планах по созданию Ассоциации гражданской журналистики."В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", - сказала Разуваева."Хорошо", - оценил данную инициативу президент.Акампурира из Уганды на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.
https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958305664_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ecf72473bea228839dc34b03830841c3.jpg
Путин и молодой человек из Уганды, который хотел стать его сыном
Путин и молодой человек из Уганды. ВДНХ, встреча с участниками Международного фестиваля молодежи и студентов
2024-07-08T16:22
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уганда, аргентина, владимир путин, ксения разуваева, общество
Россия, Уганда, Аргентина, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Общество
Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе
Путин встретился с иностранными участниками фестиваля молодежи в Сириусе
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был и Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил".
Во встрече также приняли участие Лукас Адриан Гарсия из Аргентины
, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ
и глава Росмолодежи Ксения Разуваева
. Путин тепло приветствовал иностранных гостей и коротко поговорил с каждым.
На встрече на площадке выставки-форума "Россия" Акампурира, в частности, рассказал главе государства о том, что к нему после возвращения из России было приковано большое внимание, что изменило его судьбу - и в этом году он даже собирается жениться. Он также отметил, что в Африке
сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в поддержке и в том, чтобы их направили и помогли с образованием.
Разуваева в свою очередь рассказала, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который объединил зарубежных молодёжных лидеров из 117 стран.
Она также доложила президенту о планах по созданию Ассоциации гражданской журналистики.
"В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", - сказала Разуваева.
"Хорошо", - оценил данную инициативу президент.
Акампурира из Уганды на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.