https://ria.ru/20240708/putin-1958277198.html

Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе

Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе - РИА Новости, 08.07.2024

Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе

Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:22

2024-07-08T16:22

2024-07-08T18:02

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уганда

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владимир путин

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общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был и Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил". Во встрече также приняли участие Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Путин тепло приветствовал иностранных гостей и коротко поговорил с каждым. На встрече на площадке выставки-форума "Россия" Акампурира, в частности, рассказал главе государства о том, что к нему после возвращения из России было приковано большое внимание, что изменило его судьбу - и в этом году он даже собирается жениться. Он также отметил, что в Африке сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в поддержке и в том, чтобы их направили и помогли с образованием. Разуваева в свою очередь рассказала, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который объединил зарубежных молодёжных лидеров из 117 стран.Она также доложила президенту о планах по созданию Ассоциации гражданской журналистики."В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", - сказала Разуваева."Хорошо", - оценил данную инициативу президент.Акампурира из Уганды на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампурира сыном.

https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html

https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html

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Путин и молодой человек из Уганды, который хотел стать его сыном Путин и молодой человек из Уганды. ВДНХ, встреча с участниками Международного фестиваля молодежи и студентов 2024-07-08T16:22 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, уганда, аргентина, владимир путин, ксения разуваева, общество