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Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
16:16 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958275077.html
Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ
Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ - РИА Новости, 08.07.2024
Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:16
2024-07-08T16:16
выставка-форум "россия"
оаэ
россия
уганда
владимир путин
ксения разуваева
культура
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив, что с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном они являются друзьями. Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил", Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. В ходе беседы Урва Тарик Мухаммад попросила президента РФ усилить продвижение российской культуры в ОАЭ, развивать культурные центры в странах Персидского залива, в том числе с использованием опыта суверенных фондов, а также рассказала об идее открыть отдельный лагерь для стартаперов и предпринимателей в ОАЭ и пригласить россиян принять в нем участие. "Очень хорошая идея. Мы в контакте с президентом ОАЭ. Мы с ним дружим... Обязательно будем обсуждать", - пообещал Путин. Девушка поблагодарила его. "Не могу поверить, что стою перед вами", - призналась она президенту России.
https://ria.ru/20240708/ugandiets-1958222570.html
https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html
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оаэ, россия, уганда, владимир путин, ксения разуваева, культура
Выставка-форум "Россия", ОАЭ, Россия, Уганда, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Культура
Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ

Путин согласился с идеей участницы ВФМ продвигать российскую культуру в ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив, что с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном они являются друзьями.
Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил", Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
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В ходе беседы Урва Тарик Мухаммад попросила президента РФ усилить продвижение российской культуры в ОАЭ, развивать культурные центры в странах Персидского залива, в том числе с использованием опыта суверенных фондов, а также рассказала об идее открыть отдельный лагерь для стартаперов и предпринимателей в ОАЭ и пригласить россиян принять в нем участие.
"Очень хорошая идея. Мы в контакте с президентом ОАЭ. Мы с ним дружим... Обязательно будем обсуждать", - пообещал Путин.
Девушка поблагодарила его.
"Не могу поверить, что стою перед вами", - призналась она президенту России.
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Выставка-форум "Россия"ОАЭРоссияУгандаВладимир ПутинКсения РазуваеваКультура
 
 
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