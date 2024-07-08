https://ria.ru/20240708/putin-1958275077.html

Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ

Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ - РИА Новости, 08.07.2024

Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:16

2024-07-08T16:16

2024-07-08T16:16

выставка-форум "россия"

оаэ

россия

уганда

владимир путин

ксения разуваева

культура

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив, что с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном они являются друзьями. Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил", Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. В ходе беседы Урва Тарик Мухаммад попросила президента РФ усилить продвижение российской культуры в ОАЭ, развивать культурные центры в странах Персидского залива, в том числе с использованием опыта суверенных фондов, а также рассказала об идее открыть отдельный лагерь для стартаперов и предпринимателей в ОАЭ и пригласить россиян принять в нем участие. "Очень хорошая идея. Мы в контакте с президентом ОАЭ. Мы с ним дружим... Обязательно будем обсуждать", - пообещал Путин. Девушка поблагодарила его. "Не могу поверить, что стою перед вами", - призналась она президенту России.

https://ria.ru/20240708/ugandiets-1958222570.html

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html

оаэ

россия

уганда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, россия, уганда, владимир путин, ксения разуваева, культура