Путин согласился с идеей продвигать российскую культуру в ОАЭ
Путин согласился с идеей участницы ВФМ продвигать российскую культуру в ОАЭ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе продвигать российскую культуру в ОАЭ, отметив, что с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном они являются друзьями.
Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил", Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
В ходе беседы Урва Тарик Мухаммад попросила президента РФ усилить продвижение российской культуры в ОАЭ, развивать культурные центры в странах Персидского залива, в том числе с использованием опыта суверенных фондов, а также рассказала об идее открыть отдельный лагерь для стартаперов и предпринимателей в ОАЭ и пригласить россиян принять в нем участие.
"Очень хорошая идея. Мы в контакте с президентом ОАЭ. Мы с ним дружим... Обязательно будем обсуждать", - пообещал Путин.
Девушка поблагодарила его.
"Не могу поверить, что стою перед вами", - призналась она президенту России.
Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи
6 марта, 20:29