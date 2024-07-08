https://ria.ru/20240708/putin-1958273955.html

Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде

Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде - РИА Новости, 08.07.2024

Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде

Представительница бурятской семьи из Забайкальского края рассказала президенту РФ Владимиру Путину о главном национальном блюде, которое "умеют делать все... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:14

2024-07-08T16:14

2024-07-08T16:14

общество

забайкальский край

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представительница бурятской семьи из Забайкальского края рассказала президенту РФ Владимиру Путину о главном национальном блюде, которое "умеют делать все буряты" - буузах. На встрече главы государства с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" девятилетний Дандар Наржилов рассказал, что умеет готовить суши, но его любимым блюдом являются буузы. "Национальное блюдо, которое умеют делать все буряты - это буузы, это блюдо в виде хинкали, в виде мантов", - уточнила во время общения с президентом мать мальчика.

https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html

забайкальский край

россия

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Дарья Буймова

общество, забайкальский край, россия, владимир путин