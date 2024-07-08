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Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде - РИА Новости, 08.07.2024
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16:14 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958273955.html
Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде
Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде - РИА Новости, 08.07.2024
Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде
Представительница бурятской семьи из Забайкальского края рассказала президенту РФ Владимиру Путину о главном национальном блюде, которое "умеют делать все... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:14
2024-07-08T16:14
общество
забайкальский край
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представительница бурятской семьи из Забайкальского края рассказала президенту РФ Владимиру Путину о главном национальном блюде, которое "умеют делать все буряты" - буузах. На встрече главы государства с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" девятилетний Дандар Наржилов рассказал, что умеет готовить суши, но его любимым блюдом являются буузы. "Национальное блюдо, которое умеют делать все буряты - это буузы, это блюдо в виде хинкали, в виде мантов", - уточнила во время общения с президентом мать мальчика.
https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html
забайкальский край
россия
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общество, забайкальский край, россия, владимир путин
Общество, Забайкальский край, Россия, Владимир Путин
Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде

Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде буузы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБурятские буузы
Бурятские буузы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бурятские буузы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представительница бурятской семьи из Забайкальского края рассказала президенту РФ Владимиру Путину о главном национальном блюде, которое "умеют делать все буряты" - буузах.
На встрече главы государства с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" девятилетний Дандар Наржилов рассказал, что умеет готовить суши, но его любимым блюдом являются буузы.
"Национальное блюдо, которое умеют делать все буряты - это буузы, это блюдо в виде хинкали, в виде мантов", - уточнила во время общения с президентом мать мальчика.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Конкурс "Это у нас семейное" удался, заявил Путин
Вчера, 15:22
 
ОбществоЗабайкальский крайРоссияВладимир Путин
 
 
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