https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html

Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей

Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024

Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею создания в России специального... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:09

2024-07-08T16:09

2024-07-08T16:27

выставка-форум "россия"

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей."Я с вами согласен, это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовать. Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать. Потому что ведь все заняты, все работают, а так если заранее знать это, можно всем подготовиться. Это хорошая идея", - поддержал Путин инициативу по созданию праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.

https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин