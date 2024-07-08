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Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
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16:09 08.07.2024 (обновлено: 16:27 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html
Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей
Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею создания в России специального... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:09
2024-07-08T16:27
выставка-форум "россия"
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей."Я с вами согласен, это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовать. Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать. Потому что ведь все заняты, все работают, а так если заранее знать это, можно всем подготовиться. Это хорошая идея", - поддержал Путин инициативу по созданию праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.
https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html
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общество, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею создания праздника для многодетных семей

Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей.
"Я с вами согласен, это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовать. Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать. Потому что ведь все заняты, все работают, а так если заранее знать это, можно всем подготовиться. Это хорошая идея", - поддержал Путин инициативу по созданию праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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