https://ria.ru/20240708/putin-1958271141.html
Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям
Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям - РИА Новости, 08.07.2024
Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям
Президент России Владимир Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:06
2024-07-08T16:06
2024-07-08T16:30
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам."Конечно, можно и нужно это сделать. Такие сложности они складываются не специально, а так просто ситуация развивается, одно решение принимается, потом другое, не учитываются эти мелочи, а они имеют для людей, оказывается, значение определенное. Поэтому, конечно, нужно это сделать. Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка, нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч, пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия", Россия
Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям
Путин призвал платить компенсацию по уходу за детьми, в том числе, родственникам
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам.
"Конечно, можно и нужно это сделать. Такие сложности они складываются не специально, а так просто ситуация развивается, одно решение принимается, потом другое, не учитываются эти мелочи, а они имеют для людей, оказывается, значение определенное. Поэтому, конечно, нужно это сделать. Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка, нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч, пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".