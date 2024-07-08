https://ria.ru/20240708/putin-1958271141.html

Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям

Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям - РИА Новости, 08.07.2024

Путин предложил платить компенсацию по уходу за детьми не только родителям

Президент России Владимир Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:06

2024-07-08T16:06

2024-07-08T16:30

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам."Конечно, можно и нужно это сделать. Такие сложности они складываются не специально, а так просто ситуация развивается, одно решение принимается, потом другое, не учитываются эти мелочи, а они имеют для людей, оказывается, значение определенное. Поэтому, конечно, нужно это сделать. Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка, нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч, пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, выставка-форум "россия", россия