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Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством - РИА Новости, 08.07.2024
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16:03 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html
Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством
Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством - РИА Новости, 08.07.2024
Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством
Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встрече с кабмином и руководителями СМИ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:03
2024-07-08T16:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встрече с кабмином и руководителями СМИ. Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". "Всегда говорю всем своим коллегам из правительства, из администрации, с руководителями каналов, когда встречаемся, основных средств массовой информации РФ, все время говорим о том, что нужно поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи. Все ради этого делается, но нужно делать еще больше - с этим я согласен", - сказал глава государства. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958251747.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством

Путин заявил, что постоянно поднимает вопрос о престиже многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встрече с кабмином и руководителями СМИ.
Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин предложил подумать над созданием фонда активных родителей
Вчера, 15:54
"Всегда говорю всем своим коллегам из правительства, из администрации, с руководителями каналов, когда встречаемся, основных средств массовой информации РФ, все время говорим о том, что нужно поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи. Все ради этого делается, но нужно делать еще больше - с этим я согласен", - сказал глава государства.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Вчера, 15:22
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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