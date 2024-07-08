https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html

Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством

Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством - РИА Новости, 08.07.2024

Путин регулярно обсуждает престиж многодетных семей с правительством

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встрече с кабмином и руководителями СМИ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:03

2024-07-08T16:03

2024-07-08T16:03

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встрече с кабмином и руководителями СМИ. Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". "Всегда говорю всем своим коллегам из правительства, из администрации, с руководителями каналов, когда встречаемся, основных средств массовой информации РФ, все время говорим о том, что нужно поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи. Все ради этого делается, но нужно делать еще больше - с этим я согласен", - сказал глава государства. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958251747.html

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общество, россия, владимир путин