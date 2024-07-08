https://ria.ru/20240708/putin-1958267944.html
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - РИА Новости, 08.07.2024
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:57
2024-07-08T15:57
2024-07-08T18:43
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. "Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала. — Прим. ред.). Давайте мы для начала сделаем это десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все", — сказал глава государства.Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Путин: нужно разрешить людям использовать оставшуюся часть маткапитала
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.
"Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала. — Прим. ред.). Давайте мы для начала сделаем это десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все", — сказал глава государства.
Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".
Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова
, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.
Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья из Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 000 000 рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.