https://ria.ru/20240708/putin-1958267944.html

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - РИА Новости, 08.07.2024

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:57

2024-07-08T15:57

2024-07-08T18:43

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. "Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала. — Прим. ред.). Давайте мы для начала сделаем это десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все", — сказал глава государства.Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240708/putin-1958266972.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы