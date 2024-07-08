https://ria.ru/20240708/putin-1958263082.html

Проблема с использованием части маткапитала обсуждается, заявил Путин

Проблема с использованием части маткапитала обсуждается, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

Проблема с использованием части маткапитала обсуждается, заявил Путин

Проблема с использованием оставшейся части материнского капитала известна, она обсуждается с правительством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:43

2024-07-08T15:43

2024-07-08T15:57

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Проблема с использованием оставшейся части материнского капитала известна, она обсуждается с правительством, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, такая проблема, не проблема, а ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя, поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой), нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

https://ria.ru/20240708/putin-1958267944.html

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владимир путин, общество, россия