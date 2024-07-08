https://ria.ru/20240708/putin-1958256860.html
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова - РИА Новости, 08.07.2024
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова
Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Наиля Мухитова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:35
2024-07-08T15:35
2024-07-08T16:34
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Наиля Мухитова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мухитова Наиля Мансуровича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.Мухитов переходит на работу в управление Администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики, сообщил РИА Новости осведомленный источник. -0-
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политика, россия, владимир путин, заседание совбеза рф, николай патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Николай Патрушев
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова
Путин освободил от должности помощника Патрушева Мухитова