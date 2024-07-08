https://ria.ru/20240708/putin-1958256860.html

Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова

Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова - РИА Новости, 08.07.2024

Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Мухитова

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Наиля Мухитова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:35

2024-07-08T15:35

2024-07-08T16:34

политика

россия

владимир путин

заседание совбеза рф

николай патрушев

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Наиля Мухитова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мухитова Наиля Мансуровича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.Мухитов переходит на работу в управление Администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики, сообщил РИА Новости осведомленный источник. -0-

https://ria.ru/20240708/anoshin-1958253085.html

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политика, россия, владимир путин, заседание совбеза рф, николай патрушев