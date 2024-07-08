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Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект - РИА Новости, 08.07.2024
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15:23 08.07.2024 (обновлено: 15:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958251941.html
Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект
Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:23
2024-07-08T15:40
россия
владимир путин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с них сточных вод. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом определяется понятие "плавучий объект" - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, находящиеся на воде дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, а также другое техническое сооружение подобного рода. Законом запрещается сброс сточных вод с таких объектов, а их использование разрешается только при наличии оборудования, не допускающего загрязнения водных объектов. Если у правообладателей есть прилегающий к водному объекту земельный участок, расположенный полностью или частично в границах береговой полосы водных объектов, то появляется возможность заключить договор водопользования для буксировки, установки и эксплуатации плавучих объектов без проведения аукциона, пояснял глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Он также добавил, что закон предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать основания для отказа в заключении договора водопользования. Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240624/tko-1955129332.html
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россия, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект

Путин подписал закон о запрете сброса сточных вод с плавучих объектов

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Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с них сточных вод. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом определяется понятие "плавучий объект" - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, находящиеся на воде дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, а также другое техническое сооружение подобного рода.
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Законом запрещается сброс сточных вод с таких объектов, а их использование разрешается только при наличии оборудования, не допускающего загрязнения водных объектов.
Если у правообладателей есть прилегающий к водному объекту земельный участок, расположенный полностью или частично в границах береговой полосы водных объектов, то появляется возможность заключить договор водопользования для буксировки, установки и эксплуатации плавучих объектов без проведения аукциона, пояснял глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Он также добавил, что закон предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать основания для отказа в заключении договора водопользования.
Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.
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