https://ria.ru/20240708/putin-1958251941.html

Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект

Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект - РИА Новости, 08.07.2024

Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:23

2024-07-08T15:23

2024-07-08T15:40

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владимир путин

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с них сточных вод. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом определяется понятие "плавучий объект" - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, находящиеся на воде дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, а также другое техническое сооружение подобного рода. Законом запрещается сброс сточных вод с таких объектов, а их использование разрешается только при наличии оборудования, не допускающего загрязнения водных объектов. Если у правообладателей есть прилегающий к водному объекту земельный участок, расположенный полностью или частично в границах береговой полосы водных объектов, то появляется возможность заключить договор водопользования для буксировки, установки и эксплуатации плавучих объектов без проведения аукциона, пояснял глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Он также добавил, что закон предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать основания для отказа в заключении договора водопользования. Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240624/tko-1955129332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, совет федерации рф, общество