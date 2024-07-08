Путин подписал закон об определении понятия плавучий объект
Путин подписал закон о запрете сброса сточных вод с плавучих объектов
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Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс РФ в части определения понятия "плавучий объект", а также запрета сброса с них сточных вод. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом определяется понятие "плавучий объект" - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, находящиеся на воде дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, а также другое техническое сооружение подобного рода.
Законом запрещается сброс сточных вод с таких объектов, а их использование разрешается только при наличии оборудования, не допускающего загрязнения водных объектов.
Если у правообладателей есть прилегающий к водному объекту земельный участок, расположенный полностью или частично в границах береговой полосы водных объектов, то появляется возможность заключить договор водопользования для буксировки, установки и эксплуатации плавучих объектов без проведения аукциона, пояснял глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Он также добавил, что закон предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать основания для отказа в заключении договора водопользования.
Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.