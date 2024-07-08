https://ria.ru/20240708/putin-1958251747.html

Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин

Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин

Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:22

2024-07-08T17:19

владимир путин

общество

россия

социальный навигатор

год семьи

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного", - сказал Путин.Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html

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владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, год семьи