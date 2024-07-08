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Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
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15:22 08.07.2024 (обновлено: 17:19 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958251747.html
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:22
2024-07-08T17:19
владимир путин
общество
россия
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного", - сказал Путин.Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html
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владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, год семьи
Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, Год семьи
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин

Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Конкурс "Это у нас семейное" удался, заявил Путин
Вчера, 15:22
"Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного", - сказал Путин.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Путин с финалистами Всероссийского семейного конкурса - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Встреча Путина с финалистами конкурса "Это у нас семейное"
Вчера, 15:21
 
Владимир ПутинОбществоРоссияСоциальный навигаторГод семьи
 
 
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