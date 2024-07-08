https://ria.ru/20240708/putin-1958251747.html
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:22
2024-07-08T15:22
2024-07-08T17:19
владимир путин
общество
россия
социальный навигатор
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного", - сказал Путин.Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958251086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, год семьи
Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, Год семьи
Для государства нет ничего важнее укрепления семей, заявил Путин
Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
"Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности и желаю вам счастья семейного", - сказал Путин.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.