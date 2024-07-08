https://ria.ru/20240708/putin-1958251643.html

Конкурс "Это у нас семейное" удался, заявил Путин

Конкурс "Это у нас семейное" удался, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024

Конкурс "Это у нас семейное" удался, заявил Путин

Конкурс "Это у нас семейное" удался, в нем приняли участие 600 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:41

выставка-форум "россия"

владимир путин

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Конкурс "Это у нас семейное" удался, в нем приняли участие 600 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, что конкурс, который мы задумали и осуществили, он, безусловно, удался. Потому что по-другому и нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы", - сказал Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса.По словам президента, в конкурсе приняли участие 600 тысяч человек, 102 тысячи семейных команд. "Это просто потрясающе, удивительно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240708/putin-1958198478.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, выставка-форум "россия", россия