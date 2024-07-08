https://ria.ru/20240708/putin-1958247044.html

Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"

Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024

Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"

Президенту России Владимиру Путину рассказали, как один из посетителей международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:11

2024-07-08T15:11

2024-07-08T15:11

выставка-форум "россия"

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, как один из посетителей международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию. "Случай показательный - у нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи... И отправили в травмопункт, спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции", - рассказал один из работников "России" на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с Путиным. Путин в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая в понедельник официально завершит свою работу. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Президент России предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html

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россия, москва, владимир путин