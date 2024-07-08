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Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
15:11 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958247044.html
Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"
Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024
Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"
Президенту России Владимиру Путину рассказали, как один из посетителей международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:11
2024-07-08T15:11
выставка-форум "россия"
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, как один из посетителей международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию. "Случай показательный - у нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи... И отправили в травмопункт, спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции", - рассказал один из работников "России" на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с Путиным. Путин в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая в понедельник официально завершит свою работу. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Президент России предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html
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россия, москва, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Владимир Путин
Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"

Путину рассказали, как посетитель вернулся на выставку "Россия" с переломом ноги

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, как один из посетителей международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию.
"Случай показательный - у нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи... И отправили в травмопункт, спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции", - рассказал один из работников "России" на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с Путиным.
Павильон №59 Города для жизни сбываются на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"
Вчера, 15:09
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая в понедельник официально завершит свою работу.
Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Президент России предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин заявил о создании наццентра "Россия" на площадке ЭКСПО
Вчера, 15:06
 
Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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