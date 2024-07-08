https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html

Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"

Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024

Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия", отметив, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:09

2024-07-08T15:09

2024-07-08T15:09

выставка-форум "россия"

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия", отметив, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию. "Важно красиво и талантливо это преподнести, и у вас это получилось, вам большое спасибо", - сказал он на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия". Путин отметил, что выставку за время ее работы посетили более 18,5 миллионов человек, а также делегации из 120 стран мира, и это говорит об огромном интересе к ней. Это пятое посещение Путиным выставки "Россия". Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.

https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин