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Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
15:09 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958245934.html
Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"
Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия", отметив, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:09
2024-07-08T15:09
выставка-форум "россия"
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия", отметив, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию. "Важно красиво и талантливо это преподнести, и у вас это получилось, вам большое спасибо", - сказал он на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия". Путин отметил, что выставку за время ее работы посетили более 18,5 миллионов человек, а также делегации из 120 стран мира, и это говорит об огромном интересе к ней. Это пятое посещение Путиным выставки "Россия". Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html
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россия, москва, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия"

Путин: организаторы выставки "Россия" талантливо преподнесли экспозицию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон №59 "Города для жизни сбываются" на выставке "Россия"
Павильон №59 Города для жизни сбываются на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон №59 "Города для жизни сбываются" на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов выставки "Россия", отметив, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию.
"Важно красиво и талантливо это преподнести, и у вас это получилось, вам большое спасибо", - сказал он на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
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Вчера, 15:06
Путин отметил, что выставку за время ее работы посетили более 18,5 миллионов человек, а также делегации из 120 стран мира, и это говорит об огромном интересе к ней.
Это пятое посещение Путиным выставки "Россия".
Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить её на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
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